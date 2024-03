Arsenal-Porto, Champions League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Porto è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Dopo l’ultima giornata di Premier League l’Arsenal si è ritrovato al primo posto in classifica, a pari punti con il Liverpool. I Gunners hanno approfittato dello scontro diretto fra le altre due pretendenti al titolo, i Reds di Jurgen Klopp e il Manchester City, per tornare in vetta e continuare a sognare lo scettro d’Inghilterra.

Dal match di Anfield, poi, è uscito fuori il risultato in cui speravano gli uomini di Mikel Arteta, un pareggio. In questo modo, grazie al successo sul Brentford ventiquattr’ore prima – ottava vittoria di fila in campionato – i londinesi hanno potuto scavalcare i Cityzens di Pep Guardiola e raggiungere la cima. Nel 2024 l’Arsenal ha sostanzialmente sbagliato due sole partite, quella con il Liverpool in FA Cup ma soprattutto il match d’andata degli ottavi di finale con il Porto, che rischia di compromettere la qualificazione ai quarti della coppa dalle grandi orecchie. Tre settimane fa, in Portogallo, la squadra allenata da Sergio Conceiçao è riuscita a mettere la museruola (zero tiri in porta) ad un attacco che nelle partite precedenti aveva segnato gol a valanga. E poi, in pieno recupero, è arrivato il colpo del k.o., con Galeno che ha regalato una vittoria preziosissima ai lusitani.

Una remuntada non scontata

Servirà un’impresa per difendere l’1-0 dell’andata all’Emirates Stadium ma questo Porto sembra avere tutte le carte in regola – a cominciare dalla grande esperienza a questi livelli – per compierla.

L’Arsenal dovrà fare molta attenzione perché affronterà un avversario che scoppia di salute e che nel proprio campionato, due giornate fa, ha rifilato 5 reti (5-0) ai rivali del Benfica, che lo precedono in classifica. Nello scorso fine settimana, invece, il Porto non ha avuto problemi contro il Portimonense, travolto 3-0 a domicilio: sono sette i punti di distacco dalla capolista Sporting ma continuando di questo passo completare la rimonta e tornare in corsa per il titolo non sarà affatto impossibile. Conceiçao recupera l’attaccante Taremi, che inizialmente si accomoderà in panchina, mentre gli unici assenti tra i portoghesi sono Marcano e Sanusi. Tanti dubbi invece per Arteta, preoccupato per le condizioni di Martinelli, che si è fatto male contro il Brentford. Il brasiliano però dovrebbe stringere i denti, così come i ristabiliti Zinchenko e Gabriel Jesus.

Come vedere Arsenal-Porto in diretta tv e streaming

Il pronostico

Indubbiamente al Porto servirà un’altra gara perfetta, specie in fase di non possesso palla, per uscire indenne dall’Emirates Stadium. Viene difficile, tuttavia, immaginare che davanti al proprio pubblico i Gunners siano nuovamente inconsistenti dal punto di vista offensivo. Pur con qualche difficoltà, la squadra di Arteta riuscirà verosimilmente a ribaltare la sconfitta di tre settimane fa: ad ogni modo non ci aspettiamo uno scarto di gol importante, visto il momento di forma dei lusitani. Ci sono buone possibilità di assistere ad un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Arsenal-Porto

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Varela, Nico González, Pepê; Conceição, Evanilson, Galeno.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1