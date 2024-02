Napoli-Barcellona, Champions League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Barcellona è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

Confusione è il sostantivo giusto da abbinare alla stagione del Napoli, sempre più in preda al caos. Gli azzurri continuano a brancolare nel buio e, prima dell’attesa sfida di Champions League con il Barcellona hanno salutato il secondo allenatore nel giro di pochi mesi. Quel Walter Mazzarri che a novembre il presidente Aurelio De Laurentiis aveva individuato come una sorta di traghettatore per rimediare ai “danni” commessi dal suo predecessore, Rudi Garcia.

I numeri però non sono dalla parte del tecnico toscano, che da quando è al timone della squadra campione d’Italia ha fatto decisamente peggio del francese. Come media punti ma anche per quanto riguarda quella realizzativa (8 sconfitte nelle ultime 16 partite). Il pareggio casalingo con il Genoa (1-1), che tiene incollato il Napoli ad un anonimo nono posto in campionato e che lo fa sprofondare addirittura a -9 dall’Atalanta quarta, ha convinto De Laurentiis a prendere un’altra decisione drastica. Lunedì Mazzarri è stato ancora ufficialmente esonerato ed il suo sostituto è Francesco Calzona, ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti nonché attuale commissario tecnico della Slovacchia.

Un allenatore che conosce bene la piazza e che alla guida della selezione slovacca ha realizzato grandi cose, traghettandola alla fase finale dei prossimi Europei. Calzona, che resterà al timone del Napoli per i prossimi quattro mesi, manterrà ovviamente anche l’incarico di selezionatore.

Il Barcellona non brilla

C’è chi dice che la Champions League potrebbe rappresentare una possibile svolta in una stagione finora da dimenticare ma al momento non sembrano esserci i presupposti per realizzare una simile impresa.

Eppure il Barcellona, nonostante debba fare i conti con problemi meno grandi rispetto a quelli del Napoli, non se la passa benissimo. Xavi, più volte finito al centro delle critiche, ha già annunciato che a fine stagione andrà via. Ed il rischio che il club rimanga a mani vuote – zero titoli – è molto alto. Il Barça, qualificatosi agli ottavi come primo dopo un testa a testa con il Porto (decisiva la differenza reti), ha perso la Supercoppa di Spagna, è stato eliminato dalla Coppa del Re ed al momento è fuori dalla corsa al titolo, essendo a -8 dai rivali del Real Madrid. Sabato scorso un rigore di Lewandowski in pieno recupero ha evitato il secondo pareggio consecutivo contro una squadra che lotta per non retrocedere dopo il pirotecnico 3-3 con il Granada: contro il Celta Vigo è finita 2-1.

Il tecnico blaugrana al “Maradona” in attacco si affiderà a Yamal, Lewandowski e Pedri, dovendo fare a meno di Ferran Torres e con ogni probabilità di un Joao Felix non al meglio. Nessun assente invece nel Napoli. Osimhen, di nuovo a disposizione dopo la Coppa d’Africa, guiderà l’attacco azzurro.

Come vedere Napoli-Barcellona in streaming gratis

La sfida tra Napoli e Barcellona è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

Napoli e Barça si sono trovate di fronte due volte negli ultimi quattro anni, la prima in Champions League e la seconda in Europa League. In entrambe le occasioni a passare il turno sono stati i blaugrana, usciti imbattuti dalle due sfide del “Maradona” (1-1 e 2-4). La squadra di Xavi, pur non perdendo da quattro partite, non attraversa un periodo felice ed è alle prese con numerosi problemi ma il Napoli sta sicuramente peggio e per gli azzurri, chiamati a metabolizzare l’ennesimo cambio di allenatore, non sarà affatto semplice colmare il gap con i catalani, che dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta in una gara da un gol per parte.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

NAPOLI (3-4-3): Meret; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Lobotka, Mazzocchi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, João Cancelo; de Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2