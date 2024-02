Porto-Arsenal, Champions League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Porto-Arsenal è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Tra gli obiettivi dell’Arsenal, oltre a rimanere a lungo in corsa per il titolo in Premier League, c’è anche quello di arrivare più lontano possibile in Champions League, competizione che quest’anno i Gunners sono tornati a giocare dopo una lunga assenza.

I londinesi hanno vinto senza grossi problemi il proprio girone, totalizzando 13 punti (16 gol realizzati e solo 4 subiti) e conquistando la qualificazione con ampio anticipo.

C’è da dire che gli avversari erano tutti alla portata degli uomini di Mikel Arteta: nessuna tra PSV Eindhoven, Lens e Siviglia ha difatti la stessa caratura del club della capitale inglese. In campionato, dopo un momento di appannamento tra Natale e Capodanno, l’Arsenal ha ricominciato a correre e lo sta facendo in maniera spedita. Nelle ultime cinque giornate di Premier League i Gunners hanno ottenuto solo vittorie e soprattutto si è alzata considerevolmente la media realizzativa. Nel giro di pochi giorni Odegaard e compagni hanno rifilato 3 gol al Liverpool, 6 al West Ham e 5 al Burnley. Un filotto impressionante che gli ha permesso di tenere il passo dei Reds di Jurgen Klopp, primi in classifica con due punti di vantaggio, e del Manchester City, che però deve ancora recuperare una partita.

Porto a caccia dell’impresa

Il Porto, avversario dell’Arsenal negli ottavi di finale, è dunque avvisato. I Dragoes guidati da Sergio Conceiçao dovranno andare oltre i propri limiti per eliminare la seconda forza della Premier League.

In Champions League, tuttavia, i lusitani hanno sempre venduto cara la pelle negli ultimi anni, facendo soffrire club più blasonati. Le italiane ne sanno qualcosa, con l’Inter di Inzaghi nella passata edizione riuscì a sfatare, con non poche difficoltà, quello che era ormai diventato una sorta di tabù. Il Porto, qualificatosi agli ottavi come secondo nello stesso girone del Barcellona – pur totalizzando 12 punti come i catalani – nella Liga de Portugal per ora è fuori dalla lotta per il primo posto.

Lo Sporting ha 4 punti in più, il Benfica capolista 7. Divario che si è ulteriormente ampliato dopo la sconfitta inattesa rimediata due settimane fa con l’Arouca ed in parte riscattata sabato scorso con il 2-0 all’Estrela Amadora, abbattuto dai gol di Joao Mario e Galeno. Nel match d’andata Conceiçao dovrà rinunciare agli infortunati Marcano e Zaidu, nell’Arsenal invece mancheranno Timber, Zinchenko e Partey ma Arteta è in ansia anche per le condizioni Gabriel Jesus, Tomiyasu e dell’ex di turno Fabio Vieira.

Come vedere Porto-Arsenal in diretta tv e streaming

La sfida tra Porto e Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Porto-Arsenal è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che stanno vivendo un momento quasi diametralmente opposto. L’Arsenal dominante in Premier League, il Porto in lieve ripresa nel proprio campionato ma ancora non del tutto guarito. Nei tre precedenti giocati in Portogallo, tuttavia, i Gunners non hanno mai vinto: la squadra di Conceiçao punterà principalmente sulla difesa e sull’organizzazione di gioco ma potrebbe non bastare per evitare la sconfitta contro un’Arsenal in splendida forma. Non è da escludere che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Porto-Arsenal

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio, Wendell; Varela, Nico González; Galeno, Pepê, Francisco Conceição; Evanilson.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Ødegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

Il Porto riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2