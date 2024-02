Burnley-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Burnley-Arsenal è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Arsenal si è risollevato alla grande dopo la doppia sconfitta nei derby con West Ham e Fulham nelle ultime due gare del 2023 ed il tonfo in FA Cup con il Liverpool d’inizio gennaio.

Dalla batosta con i Reds i Gunners hanno inanellato quattro vittorie consecutive, che gli consentono di restare in corsa per il titolo, aggrappati a Manchester City e Liverpool. La lotta primo posto sembra ormai coinvolgere solamente loro tre, attualmente racchiuse in soli due punti. Davanti ci sono gli uomini di Jurgen Klopp ma quelli di Guardiola, al momento appaiati all’Arsenal, devono ancora recuperare una partita e potenzialmente potrebbero essere davanti a tutti. Mikel Arteta intanto ha ritrovato i gol: i suoi uomini domenica scorsa ne hanno rifilati addirittura sei (0-6) al malcapitato West Ham, vendicando la sconfitta nel derby di fine dicembre. Un’altra prova di forza dopo il roboante 3-1 al Liverpool nello scontro diretto del 4 febbraio.

Prima di pensare alla Champions League – nella prossima settimana i Gunners se la vedranno con il Porto nella gara d’andata degli ottavi di finale – i londinesi hanno l’occasione di allungare la striscia di vittorie.

In casa nessuno ha fatto peggio dei Clarets

Se la vedranno con il neopromosso Burnley, che ormai da mesi giace in fondo alla classifica – adesso insieme allo Sheffield United, a quota 13 punti – e non dà l’impressione di essere in grado di mantenere la categoria.

Nonostante la precaria posizione in graduatoria ed un digiuno di vittorie che risale a prima di Natale, i Clarets continuano a dare fiducia al tecnico che li ha subito ricondotti in Premier League, Vincent Kompany. Fanno ben sperare le ultime due prestazioni casalinghe, in cui il Burnley è riuscito ad evitare la sconfitta contro Luton Town e Fulham. Segnali di una possibile inversione di tendenza, visto che tra le mura amiche nessuno ha fatto peggio dei Clarets: a Turf Moor hanno totalizzato a malapena 5 punti in 12 partite. Arteta dovrebbe confermare Trossard nel ruolo di falso nueve e spera di poter di nuovo contare su Zinchenko, Gabriel Jesus e Smith Rowe, mentre in casa Burnley non sono disponibili Koleosho, Redmond, Beyer e Taylor.

Come vedere Burnley-Arsenal in diretta tv e in streaming

Burnley-Arsenal è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La vittoria dell’Arsenal non sembra essere in discussione: ipotizziamo un successo rotondo delle squadra di Arteta, in un match in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere compreso tra 3 e 6.

Le probabili formazioni di Burnley-Arsenal

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Assignon, O’Shea, Esteve, Delcroix; Odobert, Berge, Brownhill, Bruun Larsen; Amdouni, Datro Fofana.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3