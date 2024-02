Juve, avanti con Allegri: “Anderson colpo di mercato giusto”

La Juve potrebbe andare avanti con Massimiliano Allegri, ma molto dipenderà dalla strategia di mercato di Giuntoli.

Sergio Baldini, giornalista di Tuttosport, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare di Juve e del futuro di Allegri: la dirigenza ha deciso come portare avanti un piano di crescita.

⁠“In casa Juve c’è la volontà comune di andare avanti con Allegri, anche se non è ancora una certezza piena“, ha spiegato Baldini. “Questa certezza potrebbe arrivare più avanti. Servono, infatti, identità di vedute su quella che è la programmazione futura a lungo termine. I dirigenti hanno fiducia nel tecnico, così come il tecnico ripone fiducia nei dirigenti”.

“Felipe Anderson e Zaccagni possono essere delle opportunità di mercato. Zaccagni ha ancora un anno di contratto e trattare con Lotito non è facile. Il brasiliano, invece, è un nome più caldo visto che è a scadenza“. Secondo il giornalista, infatti, Anderson si può chiudere in qualsiasi momento, anche se la trattativa non sembra in fase avanzata.

“Nella prossima stagione, nel caso di una qualificazione alla Champions, alla Juve servirà avere una rosa più profonda con alternative di qualità ed esperienza. Felipe Anderson è dunque un profilo ideale in questo senso, anche per dare soluzioni in più a Chiesa e Yildiz, che dovrebbero essere i titolari nel futuro tridente bianconero”, ha aggiunto il giornalista.

Juve, si va avanti con Chiesa e Allegri: “Questo il piano di Giuntoli“

“Chiesa va a scadenza nel 2025. La Juve ha avviato i colloqui per il rinnovo“, ha poi dichiarato il giornalista. “Ci sono buone probabilità che si vada avanti assieme, anche se le firme non ci sono ancora. Anche se dovesse rinnovare non sarebbe comunque incedibile, considerando anche la situazione della Juventus. Arrivare su Felipe Anderson a parametro zero permetterebbe di mettere in rosa una garanzia a prezzo basso”.

“C’è grande fiducia nel lavoro di Giuntoli, ma al momento siamo ancora in una fase di analisi e monitoraggio degli obiettivi per l’estate“. In questo senso, per l’intervistato, l’arrivo di Felipe Anderson potrebbe far contenti tutti: sia Allegri che Giuntoli. “Allegri è l’allenatore ideale per iniziare a programmare la campagna di rafforzamento, perché sa disegnare l’abito su misura con la rosa che ha a disposizione: per questo la Juve vuole andare avanti con lui“.

Secondo Baldini Allegri è bravo a gestire uomini con caratteristiche molto diverse: sa trovare sempre il sistema di gioco più adatto possibile per far esprimere al meglio i giocatori.

“Jorginho potrebbe essere interessante come opportunità, ma secondo me ha bisogno di un tipo di calcio più orientato sul possesso palla e fraseggio corto”, ha aggiunto l’intervistato. “Felipe Anderson andrebbe a completare l’attacco. Hermoso è un buon profilo, ma la Juventus in difesa è coperta: ci sono Gatti, Bremer e Danilo, poi tornerà Huijsen. Rugani dovrebbe rinnovare e Facundo Gonzalez sta facendo bene in Serie B alla Sampdoria. Poi tutto può succedere visto che Bremer, per esempio, piace in Premier League”.