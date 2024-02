I pronostici di mercoledì 21 febbraio: Champions League, Premier League

I pronostici di mercoledì 21 febbraio: si giocano gli ultimi due ottavi di finale di Champions League, una partita di Conference League e c’è un recupero di Premier League.

Il turno di andata degli ottavi di finale di Champions League si chiude questo mercoledì con le ultime due partite, Napoli-Barcellona e Porto-Arsenal. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha alla fine deciso di esonerare Mazzarri che era subentrato a Rudi Garcia, scegliendo come terzo allenatore stagionale Calzona, ex assistente di Sarri e Spalletti e attuale commissario tecnico della Slovacchia.

Il Barcellona non se la passa benissimo e anche la panchina di Xavi è in bilico: i gol non dovrebbero mancare visti gli evidenti limiti delle due difese che nelle ultime otto partite disputate hanno mantenuto la porta inviolata solo in un’occasione.

Pronostici altre partite

Nell’altra sfida le uniche speranze di qualificazione del Porto passano dalla partita di andata in casa, ma la squadra di Conceicao non è nel suo periodo più brillante mentre l’Arsenal è in splendida forma con 21 gol segnati nelle ultime 5 vittorie consecutive.

Vittoria probabile per il Liverpool in lotta per la conquista della Premier League nel recupero contro il Luton. Si gioca in anticipo Gent-Maccabi Haifa di Conference League con i padroni di casa chiamati a rimontare la sconfitta dell’andata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Arsenal vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Porto-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Gent (in Gent-Maccabi Haifa, Conference League, ore 18:00)

• Liverpool (in Liverpool-Luton, Premier League, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Nassr-Al Fehia, AFC Champions League, ore 19:00

• Napoli-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Porto-Arsenal, Champions League, ore 21:00

• Napoli-Barcellona, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Gent vincente con un gol di scarto (in Gent-Maccabi Haida, Conference League, ore 18:00)