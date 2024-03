I pronostici di martedì 12 marzo: Champions League, League One, League Two

I pronostici di martedì 12 marzo: riprende il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche League One, League Two e altri tornei minori.

Si concludono questa settimana gli ottavi di finale di Champions League con Napoli e Inter che proveranno a centrare la qualificazione ai quarti di finale. A scendere per prima in campo sarà la squadra allenata da Calzona che ha una sfida sulla carta proibitiva contro il Barcellona. I numerosi infortuni con cui deve fare i conti Xavi e l’ottimo stato di forma di Khvicha Kvaratskhelia fanno comunque pensare che il Napoli possa dare filo da torcere ai blaugrana e che siano capaci di segnare almeno un gol.

L’Arsenal dopo essersi ripreso il primo posto nella classifica di Premier League deve ora rimontare la sconfitta dell’andata col Porto, in gran forma nell’ultimo periodo: una vittoria dei Gunners appare altamente probabile in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Martedì di Champions League anche in Asia con l’Al Ittihad che proverà a rimontare la sconfitta subita per 2-0 all’andata con l’Al Hilal che si appresta a vincere il campionato arabo: i gol non dovrebbero mancare.

A proposito di gol occhio in Inghilterra a queste sfide di League One e League Two: Carlisle United-Barnsley, Swindon Town-Accrington Stanley, Wrexham-Harrogate Town, Shrewsbury-Exeter, Wycombe Wanderers-Wigan e Fleetwood Town-Bristol Rovers.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Barcellona-Napoli, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Barnsley (in Carlisle United-Barnsley, League One, ore 20:45)

• Arsenal (in Arsenal-Porto, Champions League, ore 21:00)

• Borussia Mönchengladbach (in Saarbrücken-Borussia Mönchengladbach, DFB Pokal, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Qatar SC-Al-Ahli Doha, Qatar Stars League, ore 19:30

• Carlisle United-Barnsley, League One, ore 20:45

• Swindon Town-Accrington Stanley, League Two, ore 20:45

• Wrexham-Harrogate Town, League Two, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Shrewsbury-Exeter, League One, ore 20:45

• Wycombe Wanderers-Wigan, League One, ore 20:45

• Fleetwood Town-Bristol Rovers, League One, ore 20:45

• Al Ittihad-Al Hilah, AFC Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Fleetwood Town vincente e almeno un gol per squadra (in Fleetwood Town-Bristol Rovers, League One, ore 20:45)