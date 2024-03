Borussia Dortmund-PSV Eindhoven, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Non ha deluso le aspettative la gara d’andata dell’ottavo di finale tra Borussia Dortmund e PSV Eindhoven. Un match che prometteva equilibrio, ed in parte anche spettacolo, e che ha finito per rispettare il copione. Al Philips Stadion è finita 1-1 – al vantaggio ospite realizzato da Malen ha risposto de Jong ad inizio ripresa su rigore – risultato che lascia dunque tutto in bilico per quanto riguarda la qualificazione.

La sfida del Signal Iduna Park diventa una sorta di “finale”, in cui in caso di ulteriore pareggio dopo i novanta regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Leggerissimo vantaggio per gli uomini di Edin Terzic, che potranno confidare nella spinta del cosiddetto “muro giallo”, già decisivo nella fase a gironi (il Borussia è rimasto imbattuto in casa contro Milan, PSG e Newcastle). Fullkrug e compagni, intanto, sono reduci da due vittorie importanti in Bundesliga contro Union Berlino e Werder Brema, ottenute entrambe in trasferta: sei punti fondamentali per conservare il quarto posto ed evitare il possibile sorpasso del Lipsia, con cui si profila un accesissimo duello per l’ultimo slot Champions.

Bosz nel “tempio giallo”

Di due vittorie (Zwolle e GA Eagles) e un pareggio (Feyenoord) è invece il bottino del PSV Eindhoven di Peter Bosz in Eredivisie dopo la gara d’andata con i gialloneri.

I biancorossi restano ben saldi al comando di una classifica che ormai da mesi li vede guardare tutti dall’alto verso il basso: l’unica squadra che potrebbe ancora insidiare il primato del PSV è proprio il Feyenoord, ma i punti di distacco dalla capolista sono dieci. Gli uomini di Bosz – allenatore che nel 2017 ebbe anche una fugace esperienza al Borussia – sono imbattuti (22 vittorie e 3 pareggi) ed in 25 giornate hanno totalizzato la bellezza di 69 punti, segnando 80 gol. Bosz a Dortmund dovrà fare a meno del solo Lang ed in attacco schiererà il tridente formato da Bakayoko, de Jong e Lozano. Dall’altro lato Terzic rinuncia a Schlotterbeck ed Haller ma recupera due importanti pedine come Kobel e Nmecha.

Come vedere Borussia Dortmund-PSV Eindhoven in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Borussia Dortmund-PSV Eindhoven è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund, sulla carta, ha qualcosa in più rispetto agli olandesi ma la gara d’andata ha dimostrato che le differenze sono minime. Ed il pronostico resta aperto anche al ritorno. Non sorprenderebbe dunque un altro nulla di fatto nei novanta regolamentari, con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSV Eindhoven

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Júnior; Bakayoko, de Jong, Lozano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1