PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

L’ottavo di finale probabilmente meno prestigioso ma non per questo meno interessante. Da un lato c’è una squadra che sta dominando il proprio campionato, il PSV Eindhoven, e che dopo venti giornate ha 10 punti di vantaggio sulla sua principale inseguitrice, il Feyenoord. Dall’altra il Borussia Dortmund che è ancora imbattuto nel 2024 (quattro vittorie e due pareggi) ed ha fatto vedere le cose migliori proprio in Champions League, assicurandosi a sorpresa il primo posto il girone di ferro davanti a PSG, Milan e Newcastle.

In Bundesliga, invece, gli uomini di Edin Terzic continuano ad arrancare. Mai realmente in lotta per il titolo, la formazione giallonera al momento non è sicura neppure di chiudere tra le prime quattro. E dunque di poter rigiocare la coppa dalle grandi orecchie anche l’anno prossimo. Il Borussia Dortmund è solamente quarto in classifica e dopo l’ultima giornata di campionato, in cui Emre Can e compagni sono stati costretti ad accontentarsi di un pareggio (1-1) in casa del Wolfsburg, torna a sentire il fiato sul collo del Lipsia, che adesso ha un solo punto in meno. La continuità, insomma, non è certo il piatto forte della squadra di Terzic, parecchio distante pure dallo Stoccarda terzo, che nel weekend ne ha approfittato volando a +5.

Dortmund, chi si rivede

Medita vendetta Peter Bosz, il principale artefice di questa stagione strepitosa da parte del PSV Eindhoven. Il tecnico nativo di Apeldoorn guidò infatti il Borussia Dortmund solo per pochi mesi nella stagione 2017-18.

Il ritorno in Olanda, dopo l’esperienza tutt’altro che esaltante in Francia al timone del Lione, gli ha fatto bene. La sua squadra è una macchina da gol (ne ha realizzati 70 in 20 partite di Eredivisie) ed ha incassato due delle tre sconfitte stagionali in Champions League contro un avversario di caratura superiore come l’Arsenal (l’altro k.o. è arrivato in Coppa d’Olanda con il Feyenoord). Bosz ha fatto ruotare gran parte dei titolari venerdì scorso nella sfida di campionato con l’Heracles, vinta 2-0, ma contro il Borussia dovrà rinunciare a due elementi importanti come Lang e Bella-Kotchap ed è in dubbio la presenza di Til. Nel tridente d’attacco ci sono l’ex napoletano Lozano, Bakayoko ed il fromboliere de Jong. Dortmund quasi al completo: non sarà a disposizione solamente Nmecha, alle prese con un problema all’anca.

Come vedere PSV Eindhoven-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming PSV Eindhoven-Borussia Dortmund è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

In Champions League finora il Borussia Dortmund ha stupito tutti, andando a vincere su campi difficili come quelli di Milan e Newcastle. I gialloneri però non sono mai quasi mai costanti, anche se dopo la sosta la squadra di Terzic è tornata in campo con un altro piglio. Match aperto (e quindi anche la qualificazione) ma secondo noi il PSV Eindhoven dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in questo primo round. Entrambe andranno con ogni probabilità a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, de Jong, Lozano.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Salih Özcan; Malen, Sancho, Bynoe-Gittens; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1