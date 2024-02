Inter-Atletico Madrid, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Inter-Atletico Madrid è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Se l’obiettivo di Simone Inzaghi era quello di arrivare all’appuntamento con l’Atletico Madrid in Champions League con la mente scevra da altri pensieri (vedere alla voce “campionato”), allora l’ha centrato in pieno. La sua Inter, infatti, si prepara ad affrontare i Colchoneros dell’ex Simeone – da giocatore il tecnico argentino ha lasciato un ottimo ricordo nell’ambiente nerazzurro – nelle migliori condizioni psicofisiche possibili.

In Serie A Lautaro Martinez e compagni si stanno confermando una vera e propria schiacciasassi e nelle ultime tre settimane hanno staccato la loro grande rivale, la Juventus, approfittando del calo vertiginoso ed improvviso dei bianconeri. L’Inter, al contrario, ha continuato a mietere vittorie su vittorie – tra cui quella, potenzialmente decisiva, contro gli uomini di Massimiliano Allegri, battuti 1-0 a San Siro – ed a consolidare il primato: con una gara ancora da recuperare i nerazzurri hanno 9 punti di vantaggio sulla Juve. Un divario enorme a questo punto del torneo e non è errato sostenere che il successo di venerdì scorso sulla Salernitana, annichilita 4-0, abbia consentito alla squadra guidata dal tecnico piacentino di ipotecare il tricolore.

È un’Inter inarrestabile

Non sembra avere punti deboli quest’Inter, miglior attacco della Serie A ed al contempo miglior difesa, e solo due sconfitte, in campionato contro il Sassuolo ed in Coppa Italia contro il Bologna.

Ora l’esame Champions League, dove i nerazzurri potrebbero diventare una delle outsider più credibili come avvenne lo scorso anno, quando arrivarono in finale e fecero tremare il favoritissimo Manchester City. Il sorteggio degli ottavi, se consideriamo che l’Inter non ha vinto il proprio girone – beffata dalla Real Sociedad per differenza reti all’ultima giornata – non è andato malissimo. L’Atletico Madrid del “Cholo” però resta una squadra scorbutica, da “maneggiare con cautela”. I Colchoneros, che invece nella fase a gironi sono arrivati primi davanti alla Lazio, al momento sono quarti nella Liga ma lontanissimi dalle due che si stanno contendendo il titolo, Real Madrid e Girona.

Il loro problema più grande è la mancanza di continuità. Sabato hanno travolto 5-0 il Las Palmas ma nelle tre gare precedenti avevano collezionato due sconfitte ed un pareggio, tra cui il k.o. che per ora decide la semifinale di Coppa del Re con l’Athletic Bilbao. Simeone a Milano dovrà probabilmente fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, l’ex juventino Morata: l’attaccante spagnolo è tornato ad allenarsi con i compagni soltanto da pochi giorni e difficilmente verrà rischiato. Assenti anche Lemar, Azpilicueta e Gimenez. L’unica assenza in casa Inter è invece quella di Acerbi, che si è allenato a parte insieme al lungodegente Cuadrado.

Il pronostico

Non ci sono precedenti in Champions League tra le due squadre e l’ultimo incontro ufficiale risale addirittura al 2010, quando un’Inter ancora fresca di Triplete si arrese ai madrileni nel match che assegnava la Supercoppa Europea (poi vinta dagli spagnoli). L’Inter è reduce da otto vittorie consecutive, nel nuovo anno è ancora imbattuta e nelle ultime sei partite ha collezionato 5 clean sheet. Davanti a numeri del genere è impossibile non considerare favoriti i nerazzurri, sebbene l’Atletico resti un avversario ostico, che fa sempre della grinta e della fisicità le sue migliori armi, anche se, a differenza degli anni passati, è diventata una squadra molto più prolifica (nella fase a gruppi ha segnato meno solo rispetto al Manchester City).

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Riquelme, Hermoso, Witsel, Savić, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann, Depay.

