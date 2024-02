I pronostici di martedì 20 febbraio: Champions League, Premier League e non solo

I pronostici di martedì 20 febbraio: riprendono gli ottavi di finale di Champions League, in campo anche recuperi di Premier League, Championship, League One e League Two.

Ripartono gli ottavi di finale di Champions League, questo martedì tocca all’Inter in campo contro l’Atletico Madrid. La squadra allenata da Simone Inzaghi parte favorita nel doppio confronto e arriva alla sfida in uno stato di forma ottimale al contrario dei rivali che prima del 5-0 rifilato al modesto Las Palmas avevano perso due partite consecutive contro l’Athletic Bilbao in Coppa del Re e contro il Siviglia in campionato.

L’era d’oro in Champions League dell’Atletico Madrid è ormai lontana nel tempo, nelle ultime sei edizioni in sole due occasioni i colchoneros hanno superato gli ottavi di finale, non andando comunque mai oltre i quarti.

Pronostici altre partite

Vittoria casalinga probabile anche per il PSV contro il Borussia Dortmund che pare comunque in grado di segnare almeno un gol. Si giocano anche dei recuperi in Premier League e Championship.

Il Manchester City in corsa per il titolo non può fallire l’appuntamento con i tre punti contro il Brentford, fragile in trasferta dove ha perso cinque delle ultime sei partite. In Championship vittoria alla portata per il Southampton in lotta per la promozione diretta, in una sfida da almeno tre gol complessivi, come accaduto in sei delle ultime sette trasferte dell’Hull City

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSV vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in PSV-Borussia-Dortmund, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Southampton (in Southampton-Hull City, Championship, ore 20:45)

• Manchester City (in Manchester City-Brentford, Premier League, ore 20:30)

• Inter (in Inter-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Brentford, Premier League, ore 20:30

• Southampton-Hull City, Championship, ore 20:45

• Ipswich-Rotherham, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Southampton-Hull City, Championship, ore 20:45

• Oxford United-Northampton, League One, ore 20:45

• PSV-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Milton Keynes vincente e almeno un gol per squadra (in Milton Keynes-Wrexham, League TTwo, ore 20:45)