Atletico Madrid-Inter, Champions League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Inter è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nella lunga serie di vittorie che va ormai avanti dallo scorso 6 gennaio c’è anche quella con l’Atletico Madrid, che avvicina l’Inter al traguardo dei quarti di finale in Champions League. Tre settimane fa, a San Siro, i nerazzurri hanno dimostrato la propria superiorità nei confronti della squadra dell’ex Simeone (19 tiri totali contro i sette dei madrileni, che non hanno mai preso lo specchio della porta) ma la vittoria per 1-0 non consente di dormire sonni tranquilli in vista del ritorno al Civitas Metropolitano.

Il gol, infatti, sembrava non arrivare mai, fino a quando il centravanti di riserva Marko Arnautovic, a 10 minuti dalla fine, ha abbattuto il muro dei Colchoneros, facendosi perdonare gli errori precedenti e prendendosi l’abbraccio ideale del “Meazza”. Con due gol di vantaggio la truppa di Simone Inzaghi sarebbe stata di sicuro più serena ed invece nella capitale spagnola ci sarà da soffrire. L’Inter però si recherà in terra iberica con la tranquillità di chi sa che ha già lo scudetto in tasca. Nonostante il turnover sabato scorso Lautaro e compagni hanno avuto la meglio anche sul Bologna, una delle squadre più in forma della Serie A, passando al “Dall’Ara” con un gol di Bisseck (0-1) e portando a casa il tredicesimo successo consecutivo.

Il momentaccio dell’Atletico

Sono diventati 16, adesso, i punti di vantaggio sulla seconda (il Milan) e non è azzardato iniziare a fare i primi calcoli su quando potrebbe arrivare la matematica del tricolore.

Dal match di San Siro invece l’Atletico Madrid è riuscito a prevalere solo sul Betis al Metropolitano, battuto 2-1. Poi esclusivamente risultati deludenti per i biancorossi, nel frattempo usciti dalla Coppa del Re per mezzo dell’Athletic Bilbao, e sabato scorso crollati in casa della terzultima, il Cadice (2-0). Il terzo posto, di conseguenza, si è allontanato e adesso è a rischio anche il quarto, visto che l’Athletic Bilbao ha a malapena 2 punti in meno e medita il sorpasso. Simeone, come se non bastasse, contro l’Inter potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti, Griezmann: il francese è tornato ad allenarsi in gruppo ma la sua presenza è in forse. Nell’Atletico mancheranno anche Azpilicueta e Lemar. Due assenze invece per Inzaghi, che nell’ultimo match ha perso due valide alternative come Arnautovic e Carlos Augusto.

Come vedere Atletico Madrid-Inter in streaming gratis

La sfida tra Atletico Madrid e Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

L’Inter accederebbe tra le prime otto d’Europa anche con un pareggio ma sarebbe un errore se sottovalutasse la squadra di Simeone che, nonostante il periodo non esaltante, davanti al proprio pubblico ha una marcia in più. Soprattutto nelle notti di coppa. Nerazzurri favoriti per la qualificazione ma rispetto al match di San Siro a Madrid potremmo assistere ad una partita più movimentata, con l’Atletico che giocoforza dovrà snaturarsi (e sbilanciarsi) per pareggiare quantomeno il gol di Arnautovic. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Depay.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Atletico Madrid-Inter: chi vince? Atletico Madrid

Pareggio

Inter View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2