I pronostici di mercoledì 13 marzo: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 13 marzo: si chiudono gli ottavi di finale di Champions League, c’è pure un recupero di Premier League e altri tornei minori.

Si chiudono questo mercoledì gli ottavi di Champions League, restano da decidere le ultime due qualificate ai quarti di finale. Tra queste conta di esserci anche l’Inter, sempre vincente a partire dallo scorso 6 gennaio e in gran forma al contrario dei rivali dell’Atletico Madrid. La squadra di Simeone, sconfitta 1-0 all’andata, è stata poi eliminata in malo modo dalla Coppa del Re e nell’ultimo turno di Liga ha perso in casa del modesto Cadice.

L’Inter farà comunque bene a non sottovalutare i colchoneros che presto o tardi dovranno comunque sbilanciarsi: ecco perché almeno nel secondo tempo i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Nell’altra sfida il Borussia Dortmund, sulla carta, ha qualcosa in più rispetto al PSV ma l’andata ha dimostrato che le differenze sono minime. Il pronostico resta aperto anche al ritorno: non sorprenderebbe un altro pareggio, con entrambe le squadre a segno almeno in un’occasione.

In Premier League si gioca Bournemouth-Luton Town: padroni di casa favoriti in una partita con gol, gol che dovrebbero arrivare puntuali anche in Bani Yas-Al Wasl ed Emirates Club-Khorfakkan del campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Borussia Dortmund vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Borussia Dortmund-PSV, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Bournemouth (in Bournemouth-Luton, Premier League, ore 20:30)

• Inter o pareggio (in Atletico Madrid-Inter, Champions League, ore 21:00)

• PSG (in PSG-Nizza, Coppa di Francia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bani Yas-Al Wasl, UAE League, ore 19:00

• Emirates Club-Khorfakkan, UAE League, ore 19:00

• Atletico Madrid-Inter, Champions League, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Emirates Club-Khorfakkan, UAE League, ore 19:00

• Borussia Dortmund-PSV, Champions League, ore 21:00

• Peterborough United-Stevenage Borough, League One, ore 21:00

Il “clamoroso”

Inter vincente e almeno un gol per squadra (in Atletico Madrid-Inter, Champions League, ore 21:00)