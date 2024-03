Psg-Nizza, Coppa di Francia: tv, probabili formazioni, pronostici

Psg-Nizza è una partita valida per i quarti di finale della Coppa di Francia e si gioca mercoledì alle 21:10: diretta tv, pronostici, probabili formazioni.

Primo in classifica in Ligue 1, ai quarti di finale di Champions League e adesso vicino alla semifinale di Coppa di Francia. Sì, perché non dire che il Psg è favorito contro il Nizza in casa è dire un’eresia.

Il momento in casa parigina nonostante tutto non è dei più semplici: il caso Mbappé esploso un poco di tempo fa continua a creare polemiche e discussioni. Luis Enrique in campionato ormai lo utilizza con il contagocce mentre lo manda in campo serenamente nelle partite da dentro o fuori: la sensazione è che il tecnico spagnolo stia cercando di capire – dove ha meno problemi, vale a dire solamente in Francia – come far funzionare la squadra il prossimo anno senza quello che diventerà molto presto pallone d’Oro. Su questo non possono esserci discussioni, sulla qualità di Mbappé e su quello che riuscirà a fare nei prossimi anni probabilmente con la maglia del Real Madrid addosso.

E il Nizza? Nemmeno per Farioli è un buon momento. Dopo aver iniziato alla grandissima la stagione la squadra del tecnico italiano vive un fisiologico momento di difficoltà. E pensare, oggettivamente, che possa riuscire nell’impresa no, non è possibile. Diciamo che il Nizza cercherà sicuramente di limitare i danni, ma alla fine vittoria e qualificazione se la porteranno a casa quelli che giocano davanti ai propri tifosi.

Come vedere Psg-Nizza in diretta tv e streaming

La partita Psg-Nizza, valida per gli ottavi di Coppa di Francia e in programma mercoledì alle 21:10, non sarà trasmessa in Italia. Nessuna piattaforma, satellitare o streaming, ha acquisito i diritti della competizione nazionale francese.

Il pronostico

Una gara sicuramente da almeno tre reti complessive che il Psg dovrebbe pure riuscire a sbloccare nel primo tempo. Occhio al solito gol di Mbappé che quando gioca segna, e non ci sono discussioni. Difficile, se non impossibile, pensare che il Nizza possa riuscire nell’impresa. Assai più semplice immaginare un risultato anche abbastanza rotondo in favore dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Psg-Nizza

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Lucas Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappe, Barcola.

NIZZA (3-4-3): Bulka; Rosario, Todibo, Dante; Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard; Laborde, Moffi, Boga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1