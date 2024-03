Bournemouth-Luton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Per le sorti del Bournemouth questo recupero della diciassettesima giornata di Premier League potrebbe essere decisivo. I padroni di casa hanno 32 punti in classifica e giocano contro il Luton che invece ne ha 21 e in questo momento sarebbe retrocesso. Una vittoria quindi permetterebbe al Bournemouth di essere quasi certo della permanenza in Premier League. Ed è per questo che siamo sicuri, quasi, di una cosa.

Siamo sicuri che gli uomini di Iraola, che arrivano a questo decisivo e importantissimo appuntamento dopo due risultati utili di fila, cercheranno in tutti i modi di prendersi una vittoria che come detto potrebbe far iniziare a mettere in frigo le bottiglie per poi essere stappate nel momento in cui anche l’aritmetica metterà la parola fine. Il Luton è oggettivamente poca cosa, viene da un pareggio è vero, ma prima ne ha perse quattro di fila e non sembra avere la forza di poter riuscire nell’impresa. Agli ospiti – adesso a meno tre dalla salvezza – basterebbe anche un pareggio per rimanere in corsa. Ma come spiegato prima, per il Bournemouth, l’occasione è davvero troppo ghiotta per essere sprecata. Lo avete intuito anche voi che una vittoria sarebbe sì decisiva.

Come vedere Bournemouth-Luton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth-Luton, è in programma oggi, giovedì 13 marzo alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un gol per squadra questa partita lo dovrebbe regalare. Ma per gli ospiti potrebbe servire a poco visto che la nostra sensazione – per quanto vi abbiamo raccontato prima – è che il Bournemouth senta davvero da vicino la possibilità di prendersi tre punti che vorrebbero dire salvezza quasi certa. E la spinta del pubblico di casa alla fine di questi 90minuti potrebbe aver fatto la differenza. Quindi sì, Bournemouth vincente, in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Luton

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Mepham, Zabarnyi, Kerkez; Christie, Cook; Ouattara, Kluivert, Sinisterra; Solanke.

LUTON (4-3-3): Kaminski; Hashioka, Burke, Osho; Kabore, Clark, Barkley, Doughty; Ogbene, Morris, Chong.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1