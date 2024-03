Emma Raducanu ha esagerato: le intenzioni erano buone

Emma Raducanu l’ha fatto con le migliori intenzioni, ma qualcosa è andato storto: niente da fare per la campionessa britannica.

“Voglio lavorare per diventare una tennista migliore”. Più che un desiderio ha tutta l’aria di essere una promessa, quella di Emma Raducanu. Che non ha fretta, che non vuole correre. Vuole farlo con calma, secondo i suoi tempi, preoccupandosi un po’ meno di soddisfare le aspettative del pubblico e concentrandosi di più, di contro, sul viaggio in sé e sui suoi obiettivi personali.

Ha le idee chiarissime, dunque, sul da farsi, tanto è vero che ad Indian Wells è sembra decisamente più sciolta e meno tesa di quanto non sia parsa, invece, nelle ultime settimane. Il rientro non è stato facile e la tennista britannica ha accusato, come facilmente intuibile, la pressione e la “paura”. Paura di deludere chi l’aveva attesa così a lungo, paura di non poter più brillare come in passato, quando è arrivata così in alto da alzare al cielo la sua prima coppa Slam. Quasi tre anni sono trascorsi da quel magico giorno al Flushing Meadows ed Emma sta ancora “lottando” con il peso delle aspettative. Quelle degli altri, non le sue, che se possibile è pure peggio.

Fortuna che se c’è una cosa che alla Raducanu non manca quella è, senza ombra di dubbio, il senso dell’umorismo. E c’è un video, arrivato da Indian Wells e circolato sui social nelle ultime ore, che sembra dimostrarlo in maniera incontrovertibile. Un filmato che, oltretutto, ha fatto sorridere chiunque si sia imbattuto in esso.

Emma Raducanu, mira da rivedere: epic fail tutto da ridere

La campionessa degli Us Open 2021 era tutta presa, dopo la vittoria a tavolino contro le Yastremska, a dispensare palline autografate alla folla urlante seduta sugli spalti. Peccato solo che qualcosa, durante questa sua “performance”, non sia andata proprio come doveva.

Emma Raducanu tried to launch some signed balls into the stands. It didn’t go as planned 😂 One got stuck behind the fence but she ends up finding it and gives it to a young fan ❤️ pic.twitter.com/VTFtrlQ9ni — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2024



Nel lanciare una di queste palline verso il pubblico, la bella Emma ha dimostrato di non avere una mira proprio infallibile. Non solo non ha centrato il settore della tribuna verso il quale intendeva colpirla, ma l’ha addirittura mandata al di là della recinzione del campo del Tennis Garden. Un incidente comico, tutto da ridere, che manco a dirlo ha fatto letteralmente scompisciare il pubblico accorso nel paradiso californiano del tennis per godersi un match della britannica.

E anche lei, autoironica al punto giusto, se l’è risa di gusto, dimostrando di sapersi divertire e di avere un gran senso dell’umorismo. Le intenzioni erano buone… ma la mira proprio no.