Gratta e vinci, deviazione fortunata: che burlona la dea bendata

Gratta e vinci, le sue abitudini sono state stravolte dall’oggi al domani, ma tutto è bene quel che finisce bene.

Fa sempre lo stesso giro. Quello, d’altronde, è il solo tragitto esistente che collega la sua abitazione all’ufficio presso il quale presta servizio. Perciò, ogni giorno, alla stessa ora e con il medesimo ritmo, facendo sempre le stesse identiche cose, s’infila nella sua automobile e “marcia” dritto verso il posto di lavoro.

La mattina del 3 febbraio, però, le cose sono andate diversamente. La sua routine è stata improvvisamente stravolta da una variabile che, pur volendo, non avrebbe in alcun modo potuto prevedere. Lungo il tragitto di cui sopra, nel cuore di Strasburgo, in Alsazia, c’erano lavori in corso. Questo significa, ovviamente, che non ha potuto percorrere la strada di sempre, ma che è stato costretto a fare una piccola deviazione lungo il tragitto che affronta quotidianamente per recarsi al lavoro. E mai avrebbe potuto immaginare, scocciato com’era dalla cosa, che quel cambio di programma inaspettato potesse stravolgere non solo la sua giornata, ma addirittura il suo destino. La sua intera vita.

Quest’uomo, infatti, ha ben pensato, mentre guidava, di fermarsi in una delle attività commerciali poste lungo la strada che si è ritrovato a percorrere inaspettatamente. Non lo avrebbe fatto, se il destino non ci avesse messo lo zampino. Era destino, quindi, possiamo dirlo a gran voce, che accadesse quello che è successo il terzo giorno di febbraio.

Gratta e vinci, cambiare non fa mai male

All’interno del punto vendita, una volta passati in rassegna i vari tagliandi in vendita, ha deciso di optare, nell’indecisione, per due diversi tagliandi. Ha acquistato 2 Cash e 1 Millionair. I primi due dai quali ha raschiato via la patina argentata non gli hanno portato una gran fortuna: ha vinto, grazie ad essi, solo 20 dollari, cifra appena sufficiente per ammortizzare la somma investita nell’acquisto.

Nel terzo, il Millionaire, ha invece trovato una sorpresa che definirla stratosferica non renderebbe bene l’idea. Lì dentro non c’era una manciata di dollari, come nei precedenti, ma 1 milione di euro tondo tondo, tondissimo. Di coincidenze incredibili, in questa storia, ce ne sono insomma tante.

Innanzitutto il fatto che questo Gastone dell’Alsazia abbia cambiato strada per via dei lavori in corso incontrati lungo il tragitto; in secondo luogo, considerando che solo 4 biglietti su quasi 2 milioni sono vincenti, possiamo ammettere che ha avuto una gran bella fortuna.