Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Colonia è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30

Dopo undici lunghissimi anni il dominio incontrastato del Bayern Monaco in Germania sta ufficialmente per terminare. I bavaresi sono a un passo dal cedere l’ambito Meisterschale al Bayer Leverkusen, che se domenica dovesse avere la meglio sul Werder Brema si laureerebbe campione per la prima volta nella sua storia. La squadra di Thomas Tuchel, seconda in classifica e precipitata a -16 dagli uomini di Xabi Alonso, ha però l’occasione di ritardare la festa del Werkself, che addirittura potrebbe trionfare prima di scendere in campo.

Sì, perché se il Bayern Monaco dovesse incassare un’altra sconfitta – sarebbe la terza consecutiva – e restasse a secco di punti anche lo Stoccarda terzo, il Leverkusen diventerebbe irraggiungibile e festeggerebbe con 24 ore d’anticipo. Neuer e compagni cercheranno di tirare fuori l’orgoglio: dopo gli inaspettati k.o. di fila contro Borussia Dortmund e Heidenheim sono stati raggiunti dallo Stoccarda a quota 60 punti e non devono assolutamente rischiare di essere risucchiati nella lotta per il quarto posto, visto che Lipsia e Dortmund, al momento a quota 53, non sono più così lontane. Sullo sfondo, ovviamente, c’è il quarto di finale di ritorno con l’Arsenal, in programma già la prossima settimana.

Tuchel, turnover in vista?

Martedì a Londra è finita 2-2, con il Bayern che ha giocato “da Bayern” e che dopo aver ribaltato i Gunners nel secondo tempo è stato ripreso ad un quarto d’ora dalla fine dal gol dell’ex Brighton Trossard.

Tuchel, con il campionato ormai andato, potrebbe far rifiatare parecchi titolari nella sfida con il Colonia, che si reca all’Allianz Arena con un certo entusiasmo dopo il successo nello scontro diretto con il Bochum (2-1). I Billy Goats, reduci da due risultati positivi, restano penultimi in classifica ma la zona salvezza adesso è distante solo 4 punti. Nulla, insomma, è ancora perduto.

Come vedere Bayern Monaco-Colonia in diretta tv e streaming

Il pronostico

Va bene il discorso sulle motivazioni, va bene che c’è la “distrazione” della Champions League. Ma un’altra sconfitta del Bayern Monaco avrebbe davvero del clamoroso. Secondo noi i bavaresi questa dovrebbero vincerla, anche se il Colonia – che non batte il Bayern da ben 19 partite – venderà cara la pelle. Prevediamo un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Colonia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Pavlović, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

COLONIA (4-4-2): Schwäbe; Thielmann, Hübers, Chabot, Finkgräfe; Alidou, Huseinbašić, Ljubicic, Kainz; Adamyan, Tigges.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1