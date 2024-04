Lipsia-Wolfsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Wolfsburg è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Se da un lato in Bundesliga la corsa per il titolo è già chiusa da un pezzo, con il Bayer Leverkusen che aspetta solamente di capire quando potrà festeggiare il suo primo Schale, dall’altro abbiamo una lotta per il quarto posto ancora apertissima ed incerta. Le due protagoniste sono Lipsia e Borussia Dortmund: entrambe corrono il rischio di rimanere fuori dalla prossima edizione della Champions League.

A meno che la Germania non chiuda la stagione ai primi due posti del ranking Uefa – in tal caso otterrebbe un pass anche la quinta classificata – il massimo campionato tedesco manderà solo quattro squadre nella competizione continentale più affascinante. Gli uomini di Marco Rose però non sono nelle condizioni di fare calcoli: in attesa di affrontare il Borussia Dortmund nello scontro diretto (in programma tra due settimane) devono cercare di tenere il passo dei gialloneri. Al momento le due rivali sono a pari punti (53): merito del successo ottenuto sabato scorso dal Lipsia in casa del Friburgo, strapazzato 4-1 a domicilio. I Roten Bullen sono stati bravi ad approfittare del passo falso del Dortmund, che si è fatto sorprendere al Signal Iduna Park dallo Stoccarda, che ha consolidato il terzo posto dietro a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Occasione Lipsia

Una volta eliminato dalla Champions League – i biancorossi sono usciti agli ottavi con il Real Madrid – il Lipsia ha messo il turbo, vincendo tre delle ultime quattro partite (tre vittorie e un pareggio).

Sperando di ricevere buone notizie da Monchengladbach, dove è di scena contemporaneamente il Dortmund, Openda e compagni proveranno ad allungare la serie positiva con il Wolfsburg alla Red Bull Arena. I biancoverdi hanno da poco cambiato guida tecnica: da un paio di settimane in panchina c’è Ralph Hasenhuttl, tecnico che ha allenato il Lipsia dal 2016 al 2018. Dopo l’esordio vincente a Brema (0-2), il nuovo allenatore ha incassato la prima sconfitta nell’ultimo turno di campionato, perdendo in casa con il Borussia Monchengladbach (1-3). E la zona retrocessione resta sempre vicina: il Mainz terzultimo è a -5.

Come vedere Lipsia-Wolfsburg in diretta tv e streaming

Lipsia-Wolfsburg, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Lipsia è stato quasi sempre impeccabile da quando è uscito dalla Champions League, trascinato dalle reti di Openda e Sesko, la nuova coppia d’attacco dei Roten Bullen. La vittoria dovrebbe arrivare senza grossi problemi anche con il Wolfsburg, che non sembra aver risolto i problemi con il cambio di allenatore. Probabile che gli uomini di Rose segnino dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Lipsia-Wolfsburg

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Simakan, Orban, Castello, Henrichs; Dani Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Openda, Šeško.

WOLFSBURG (3-4-2-1): Pervan; Bornauw, Jenz, Zesiger; Baku, Gerhardt, Arnold, Mæhle; Tomás, Wimmer; Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1