Rennes-Tolosa è una partita valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Rennes e Tolosa, quando mancano appena sei turni alla fine dei giochi, in classifica sono separate da 6 punti. Soltanto una, però, può ancora ambire ad un posto nelle prossime competizioni continentali (verosimilmente l’Europa o la Conference League).

Si tratta della squadra di Julien Stephan, che sta cercando, tra i soliti alti e bassi, di tenere il passo delle dirette concorrenti. Al momento il Rennes è solo nono ma tra la quinta alla decima il divario è minimo: in sei sono racchiuse in cinque lunghezze. I rossoneri sono tuttavia reduci da due brutte sconfitte contro Strasburgo e Monaco – in entrambi i casi il Rennes non è riuscito a trovare la via del gol – che hanno probabilmente ridotto al lumicino le speranze di rientrare in corsa per la quarta piazza, quella che da quest’anno mette in palio un pass per i preliminari di Champions League. Le sconfitte di fila diventano tre se consideriamo pure il k.o. in semifinale di Coppa di Francia con il PSG (1-0), altro match in cui gli uomini di Stephan non hanno segnato.

Il momento del Rennes, insomma, non è dei più positivi. E senza la qualificazione alle coppe questa verrebbe bollata come una stagione fallimentare. O comunque deludente.

Si sta risollevando invece il Tolosa di Carles Martinez, nell’ultimo mese allontanatosi dalle zone pericolose ed oggi a +7 sulla terzultima, il Lorient. I biancoviola da metà febbraio hanno perso solo 2 partite su 8 e tengono pure la porta inviolata da ben 180 minuti. Il tecnico spagnolo potrebbe confermare l’undici che una settimana fa ha pareggiato 0-0 con lo Strasburgo ma mancherà all’appello il capitano Sierro, squalificato.

Come vedere Rennes-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rennes e Tolosa è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Rennes ha vinto quattro delle ultime 5 partite giocate al Roazhon Park e contro il Tolosa dovrebbe riuscire ad invertire la rotta. I gol complessivi anche stavolta potrebbero essere meno di 4 (all’andata finì 0-0).

Le probabili formazioni di Rennes-Tolosa

RENNES (4-4-2): Mandanda; Seidu, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué; Kalimuendo, Gouiri.

TOLOSA (3-4-3): Restes; Costa, Nicolaisen, Diarra; Mawissa Elebi, Casseres, Spierings, Suazo; Dönnum, Dallinga, Gboho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0