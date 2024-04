Stoccarda-Eintracht Francoforte, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Stoccarda-Eintracht Francoforte è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Lo Stoccarda è ormai a un passo da un traguardo storico, impensabile ad inizio stagione: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il sogno, per gli Svevi, sta per diventare realtà e la vittoria ottenuta una settimana fa nello scontro diretto con il Borussia Dortmund (0-1) suona come una sentenza.

Un gol del solito Serhou Guirassy – sono 24 le reti segnate in campionato dal centravanti guineano, tra le più belle sorprese di questa Bundesliga – ha permesso ai biancorossi di raccogliere un successo fondamentale, contro una diretta concorrente, e di ampliare il divario nei confronti delle inseguitrici, tra cui lo stesso Borussia. Lo Stoccarda, grazie all’affermazione del Signal Iduna Park, ha raggiunto il Bayern Monaco a quota 60 punti e condivide con i bavaresi la seconda piazza. E sono di nuovo sette i punti di distacco sulla “coppia” formata da Lipsia-Dortmund: a sei giornate dal termine, solo un crollo verticale, impedirebbe alla squadra di Sebastian Hoeness di conservare un posto tra le prime quattro della Bundesliga.

Gli Svevi in questo fine settimane affronteranno l’Eintracht Francoforte conoscendo i risultati delle altre e non è detto che possa essere un vantaggio.

Ad ogni modo cercheranno di allungare la striscia positiva che in Bundesliga va avanti da addirittura da metà gennaio (da allora otto vittorie e due pareggi). Continuano invece gli alti e bassi dell’Eintracht, che negli ultimi due turni non è andato al di là di due pareggi con Union Berlino e Werder Brema e manca l’appuntamento coi tre punti da un mese esatto. Rendimento tutt’altro che esaltante di cui però le inseguitrici non hanno approfittato: gli uomini di Dino Toppmoller sono ancora ben saldi al sesto posto.

Come vedere Stoccarda-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La sfida tra Stoccarda e Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dal 2020 ogni volta che Stoccarda ed Eintracht Francoforte si sono incontrate entrambe sono sempre andate a segno: il segno “no gol” non esce fuori dal 2019. Per gli ospiti, tuttavia, stavolta non sarà semplice perforare una difesa che è rimasta inviolata in tre delle ultime quattro partite. Lo Stoccarda è leggermente favorito per i tre punti.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Eintracht Francoforte

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Stergiou, Anton, Ito, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Collins, Koch, Pacho; Buta, Larsson, Götze, Max; Knauff, Chaïbi; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0