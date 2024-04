Lotto, vincita da 100mila euro con questo sistema speciale

Lotto, una vincita da record utilizzando un sistema per portare a casa la bellezza di 100mila euro. O pochissimo di meno. Ecco dove e come è successo

Il sistemone. Una volta era collegato magari al Totocalcio, ma anche il gioco del Lotto ha sempre regalato delle sorprese e delle storie particolari in questo modo. E anche stavolta, nel 2024, qualcuno è riuscito a portare a casa la bellezza di quasi 100mila euro in questo modo.

Mettiamolo subito in chiaro: il “sistema” in questione tutti lo possono fare e tutti possono riuscire a centrarlo. Serve solamente fortuna. E basta. Niente di più. Non c’è nessun modo, e lo ribadiamo, che tra i numeri che voi scegliate ci sia la possibilità statistica che lo stesso possa uscire. Ogni estrazione infatti tutti i 90 numeri vengono rimessi a circolare per poi essere estratti, quindi anche i ritardatari hanno la stessa, identica, possibilità di uscita come tutti gli altri. E questo succede ogni estrazione. Quindi solo ed esclusivamente fortuna, niente di più.

Lotto, ecco il colpaccio grosso

Tornando a noi ecco il colpaccio grosso. Che è stato centrato – così come viene rivelato da Agimeg.it – in Campania, precisamente a Teverola in provincia di Caserta. La giocata è particolare perché puntando su dieci numeri della ruota nazionale, è stata centrata la cinquina. Avete capito sì che serve solamente fortuna? Bene, il fatto di essere riuscito a centrare tutte e cinque numeri estratti su quella ruota ha regalato al fortunato scommettitore la bellezza di 98.095 euro. Spesa totale? Solamente 5 euro.

Non è stata questa l’unica vincita centrata in Campania in occasione delle scorse estrazione. Ce ne sono altre due infatti che meritano una menzione particolare. Come quella realizzata a Napoli grazie ad una quaterna che ha portato 24mila euro netti. E sempre nel capoluogo, in questo caso parliamo di un terno, ha regalato 22.500euro. Tantissimi soldi, quasi 150mila euro in un colpo solo. Bello così.