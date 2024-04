Eintracht Francoforte-Werder Brema, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Werder Brema è una partita della ventottesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nell’ultimo fine settimana l’Eintracht Francoforte non è andato al di là di un deludente pareggio a reti bianche (0-0) con l’Union Berlino, davanti al proprio pubblico. E probabilmente ha perso l’ultimo treno per poter rientrare in extremis in una lotta per la Champions League che, in realtà, non l’ha mai visto protagonista.

Gli uomini di Dino Toppmoller, che dopo le 2 vittorie contro Heidenheim ed Hoffenheim hanno nuovamente frenato raccogliendo un solo punto tra Borussia Dortmund e Union Berlino, pur conservando il sesto posto in classifica sono precipitati a -9 dal Lipsia quinto. L’obiettivo realistico, stando così le cose, è la qualificazione alla prossima Europa League ma se vuole rimanere tra le prime sei l’Eintracht devono guardarsi le spalle dai vari Augsburg, Friburgo ed Hoffenheim, al momento lontani ma che in teoria potrebbero nuovamente farsi sotto in questo finale di stagione. Gotze e compagni dovranno essere più efficaci sotto porta nell’anticipo con il Werder Brema, che si è un po’ rilassato dopo aver raggiunto la quota della tranquillità con grande anticipo.

I biancoverdi di Ole Werner, forti di un vantaggio di ben dieci punti sulla terzultima, non rischiano di essere risucchiati in zona retrocessione ma è un dato di fatto che perdono ininterrottamente da quattro giornate. L’ultima sconfitta è arrivata sabato scorso contro il Wolfsburg, che non ha avuto problemi ad portare via i tre punti dal Weserstadion (0-2).

Come vedere Eintracht Francoforte-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Eintracht Francoforte, forse a causa della “rivoluzione” avvenuta la scorsa estate, non ha mai trovato continuità e i troppi inciampi – ben 11 pareggi in 27 partite – non gli hanno permesso di tenere il passo delle squadre che stanno lottando per la Champions League. In casa però le Adler hanno perso solo una volta nelle ultime 23 giornate di Bundesliga ed in questo turno dovrebbero riuscire ad approfittare del momento negativo del Werder Brema in una gara in cui il numero di gol complessivi sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Werder Brema

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Dina Ebimbe, Skhiri, Larsson, Nkounkou; Marmoush, Götze; Ekitiké.

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Pieper, Veljković, Friedl; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Agu; Woltemade, Ducksch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1