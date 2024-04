Bari-Cremonese, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bari-Cremonese è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’effetto Iachini, a Bari, sembra essere svanito dopo le prime due partite. Le vittorie contro Lecco e Feralpisalò, due neopromosse che annaspano tutt’oggi in zona retrocessione, avevano illuso la piazza e fatto intendere che l’ex tecnico della Fiorentina fosse l’uomo giusto per riportare in alto i pugliesi.

Da allora, invece, i Galletti non hanno più vinto, collezionando solo due pareggi nelle ultime sei giornate e restando pericolosamente ai margini della zona playout. Il Bari lunedì scorso ha mancato l’appuntamento con i tre punti anche a Modena (1-1) e lo Spezia quartultimo ora è ad una sola incollatura dai biancorossi, finiti addirittura a lottare per non retrocedere dopo essere stati a un passo dalla Serie A lo scorso anno. La classifica, insomma, preoccupa e preoccupa anche la sfida con la Cremonese, squadra che sta invece lottando per la promozione diretta in massima serie e che deve riscattare le due sconfitte consecutive con Sudtirol e Cremonese. Due battute d’arresto difficili da spiegare per gli uomini guidati da Giovanni Stroppa, rimasti pure a secco di gol. I grigiorossi restano a -2 dal Como secondo ma da questo momento in poi il margine d’errore inizia a diventare molto ridotto.

Bari-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Iachini deve fare ancora a meno dell’attaccante Nasti, squalificato. Davanti sarà confermata la coppia formata da Morachioli e Puscas, supportata da Sibilli (in vantaggio su Aramu). Difficilmente il tecnico marchigiano recupererà Matino e Acampora, ancora indisponibili.

Dall’altro lato, Stroppa dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2 con Johnsen ancora nel ruolo di mezzala. Tocca di nuovo a Vazquez sostenere Coda in attacco. In regia Castagnetti.

Come vedere Bari-Cremonese in diretta tv e in streaming

Bari-Cremonese è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “San Nicola” di Bari e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Tanto possesso, tante occasioni costruite ma pochi gol per una Cremonese che all’improvviso si è riscoperta poco concreta. I grigiorossi dovrebbero comunque ottenere un risultato positivo contro un Bari ancora alla ricerca di un’identità e soprattutto poco prolifico: solo 7 le reti realizzate in 8 partite con Iachini in panchina. Immaginiamo dunque un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bari-Cremonese

BARI (4-3-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Sibilli; Morachioli, Puscas.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Sernicola; Vazquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1