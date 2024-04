Arsenal-Bayern Monaco, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Tra le sfide di maggior fascino che regalano questi quarti di finale di Champions League – purtroppo senza più squadre italiane – c’è ovviamente quella tra Arsenal e Bayern Monaco, forse seconda solo alla “finale anticipata” tra Real Madrid e Manchester City. Da un lato una squadra che è in piena corsa per il titolo in Premier League e dall’altra una che, dopo 11 anni di dominio nel proprio campionato, si prepara ad abdicare.

Sì, ai bavaresi, ormai lontanissimi dal Bayer Leverkusen capolista – alle Aspirine mancano 2 punti per fare festa e prendersi il Meisterschale – non resta che la Champions League. Senza la coppa dalle grandi orecchie la stagione diventerebbe automaticamente la peggiore in assoluto degli ultimi 10 anni. Gli uomini di Thomas Tuchel, infatti, sono stati eliminati anche dalla Coppa di Germania e corrono il grosso rischio di restare a mani vuote. Il tecnico, intanto, ha già annunciato che a maggio farà le valigie ed in Baviera c’è profumo di “rivoluzione”, visto che anche diversi giocatori potrebbero partire. Il Bayern, che ha già mollato la Bundesiga – sabato è arrivata la seconda sconfitta di fila, contro il neopromosso Heidenheim (3-2) – fa dunque all-in sulla coppa più ambita, affidandosi alla vena realizzativa di Harry Kane (già a quota 38): l’Arsenal era una delle sue vittime preferite fino a quando ha vestito la maglia del Tottenham, con ben 14 reti segnate in 17 derby.

Gunners contro lo spauracchio Kane

I Gunners, dicevamo, sono in corsa su due fronti. E come lo scorso anno hanno la possibilità tornare sul trono d’Inghilterra dopo vent’anni esatti.

La vittoria ottenuta nel fine settimana contro il Brighton (0-3), gli ha permesso di tornare in testa alla classifica, seppur a pari punti con il Liverpool, e di restare a +1 sui campioni in carica del Manchester City. In campionato la squadra di Mikel Arteta ha quasi sempre vinto nel 2024 – l’unico pareggio è quello nello scontro diretto coi Cityzens – mentre ha incontrato qualche difficoltà in più in Champions League, dove contro il Porto l’ha spuntata solamente dopo i rigori. Il tecnico basco ha ritrovato Saka (già in gol sabato scorso) e non preoccupano gli acciacchi di Gabriel e Jorginho, che saranno regolarmente in campo. Otto assenti invece in casa Bayern Monaco, privo di Neuer, Sane, Coman, Mazraoui, Pavlovic, Sarr, Boey e Buchmann.

Come vedere Arsenal-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Arsenal-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Arsenal-Bayern Monaco è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Tre vittorie del Bayern Monaco e una dell’Arsenal negli ultimi 4 precedenti, tutti giocati in Champions League tra il 2015 e il 2017. I Gunners sembrano stare meglio rispetto ai bavaresi, un po’ da tutti i punti di vista, e sognano di servire fredda la “vendetta” ai tedeschi. Occhio, però, a dare la squadra di Tuchel per morta, visto che la Champions è ormai il suo unico salvagente. L’Arsenal dovrebbe aggiudicarsi il primo round in un match potenzialmente spettacolare ed in cui andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Arsenal-Bayern Monaco

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Laimer; Muller, Musiala, Gnabry; Kane.

Arsenal-Bayern Monaco: chi vince? Arsenal

Pareggio

Bayern Monaco View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-1