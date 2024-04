Real Madrid-Manchester City, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Real Madrid-Manchester City è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Per il terzo anno consecutivo Real Madrid e Manchester City si incrociano nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, pronte contendersi un pass per la semifinale ed a regalare emozioni e spettacolo.

Siamo di fronte non solo ad una finale anticipata – sono indubbiamente le due grandi favorite, quelle che hanno vinto la coppa nelle ultime due edizioni – ma ad una vera e propria una “bella”, visto che un anno fa gli uomini di Pep Guardiola si presero la rivincita (e pure con gli interessi) della clamorosa rimonta subita del 2022, quando i Blancos di Carlo Ancelotti riuscirono a ribaltare tutto negli ultimi minuti ed a risorgere dalle loro ceneri. Stavolta il match più atteso andrà in scena nei quarti e la vincente affronterà poi una tra Arsenal e Bayern Monaco, senza alcun dubbio con lo status di favorita.

Ci aspettano, dunque, centottanta minuti (o qualcosa in più) di puro pathos. Tutti da godere, dal momento che sul rettangolo verde ci saranno le squadre più forti del mondo, allenate da due degli allenatori più vincenti ed iconici della storia di questo sport.

Real Madrid più riposato

Carlo Ancelotti, che si prepara a tagliare il traguardo delle 200 panchine in Champions League (nessuno come lui), e i suoi uomini ci arrivano con un piccolo vantaggio.

Nello scorso fine settimana, infatti, non hanno giocato, potendosi concentrare esclusivamente sulla partita di coppa. La Liga si è fermata per la finale di Coppa del Re: l’ultima gara che ha visto protagoniste le Merengues è stata quella con l’Athletic Bilbao, piegato 2-0 al “Bernabeu”, diventato un impianto futuristico dopo il restyling. Il Real, a differenza del City, ha il titolo nazionale in pugno, con il Barcellona secondo distante ben 8 lunghezze. I Blancos nell’ultimo periodo non hanno brillato a cause di qualche assenza di troppo ma sono comunque imbattuti da gennaio. I Cityzens sognano un altro Triplete – sarebbe il secondo consecutivo – e, pur essendo meno continui rispetto alla scorsa stagione, se la giocano su tutti i fronti. Negli ultimi sette giorni si sono sbarazzati prima dell’Aston Villa (4-1) e poi del Crystal Palace (2-4). Sei punti che gli hanno permesso di tenere il passo di Arsenal e Liverpool, dirette concorrenti per il titolo, in questo momento a +1.

Ancelotti deve rinunciare agli infortunati Courtois e Alaba: in porta andrà Lunin, mentre toccherà a Nacho far compagnia a Rudiger al centro della difesa. Tchouaméni in regia, preferito a Modric, davanti invece Bellingham agirà dietro a Vinicius e Rodrygo. Dall’altro lato, Guardiola lancerà Doku nel tridente offensivo con Haaland e Foden. Gli unici dubbi sono relativi alle condizioni di Aké e Walker, entrambi non al meglio.

Come vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Real Madrid e City è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Real Madrid cercherà di sfruttare i giorni di riposo in più per ottenere almeno un risultato positivo davanti al suo pubblico. Recarsi in Inghilterra con l’obbligo di dover rimontare – i Blancos hanno sempre perso nelle ultime “visite” all’Etihad Stadium, tra cui il traumatico 4-0 dello scorso maggio – potrebbe essere troppo pericoloso. Secondo noi ci riusciranno, in una sfida che si preannuncia equilibrata e da almeno un gol per parte. Il Manchester City dalla metà campo in su può fare affidamento su giocatori fortissimi del calibro di Rodri, Foden, De Bruyne ed Haaland ma quest’anno non sta particolarmente brillando in fase di non possesso palla, concedendo un po’ troppo e subendo troppo reti.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Stones, Ruben Dias, Akanji; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden.

Real Madrid-Manchester City: chi vince? Real Madrid

Pareggio

Manchester City View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2