Crystal Palace-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Manchester City è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una delle migliori versioni stagionali del Manchester City mercoledì scorso nel turno infrasettimanale ha fatto un sol boccone dell’Aston Villa (4-1), dominato in lungo e in largo all’Etihad Stadium.

I campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica si sono scatenati nella ripresa e la scena se l’è presa Phil Foden, autore di un’altra tripletta, la terza in carriera. Il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili dei Cityzens si è di nuovo “travestito” da Haaland: con i tre rifilati ai Villans di Unai Emery i gol realizzati in stagione sono diventati 14. Per il resto, superiorità schiacciante da parte della squadra di Pep Guardiola contro la quarta forza del campionato, rimasta in partita solo per un tempo. Prosegue, dunque, la striscia positiva di De Bruyne e compagni, che non perdono dallo scorso dicembre. Quattro mesi senza sconfitte per un City che è in piena lotta per il titolo – sarebbe il quarto consecutivo – con Liverpool e Arsenal: Gunners e Reds, come i Cityzens, non mollano di un centimetro.

Guardiola “distratto” dal Real Madrid?

Prima della doppia sfida con il Real Madrid – martedì è in programma l’andata dell’attesissimo quarto di finale con i Blancos di Carlo Ancelotti, ormai una “classica” della Champions League – il Manchester City sarà impegnato in casa del Crystal Palace, reduce dal k.o. di misura in casa del Bournemouth (1-0).

Nuovo allenatore – Oliver Glasner un mese fa ha preso il posto di Roy Hodgson – ma vecchi problemi per le Eagles, sempre alle prese con numerosi infortunati (ne mancheranno ben 9 contro il City). Il Palace di punti ne ha 30 e per il momento non rischia di essere coinvolto nella lotta per non retrocedere ma sarà meglio non scherzare troppo con il fuoco.

Come vedere Crystal Palace-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Crystal Palace e Manchester City è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Guardiola, a pochi giorni dalla sfida con il Real Madrid, potrebbe ruotare diversi giocatori e dosare il minutaggio dei titolarissimi. Ad ogni modo la vittoria, contro un Crystal Palace discontinuo ed a secco di vittorie da oltre un mese, dovrebbe arrivare senza problemi. Non è da escludere, tuttavia, che i londinesi riescano a segnare almeno un gol come avvenne lo scorso dicembre nel match d’andata, terminato a sorpresa 2-2.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester City

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Ward, Andersen, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Ayew, Mateta, Eze.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2