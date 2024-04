I pronostici di venerdì 5 aprile: Serie A, B, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 5 aprile: serata di anticipi in Serie A, B, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League e Qatar Stars League.

Cambiare allenatore non sempre basta per evitare la retrocessione: nonostante i numerosi cambi in panchina, ultimo con l’arrivo di Colantuono, la Salernitana è sempre più ultima in classifica. Una vittoria contro il Sassuolo, diretta concorrente, potrebbe ridare un minimo di speranze ma Ballardini vuole centrare la sua seconda vittoria in neroverde per abbandonare il penultimo posto. Il pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe, ecco perché almeno due gol dovrebbero arrivare e soprattutto il secondo tempo potrebbe essere movimentato.

Il Lille dell’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca sogna la qualificazione in Champions League: nello scontro diretto contro il Marsiglia, che in trasferta ha racimolato finora solo 10 punti, parte leggermente favorito in una partita da gol.

Pronostici altre partite

A proposito di gol, dovrebbero arrivare puntuali in Arabia Saudita nelle partite dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’Al Hilal di Milinkovic Savic. Tornando in Europa, vittoria probabile per l’Eintracht Francoforte in Bundesliga contro il Werder Brema.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lille vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lille-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30)

• Sassuolo o pareggio (in Salernitana-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)

• Al-Ahli (in Al-Wehda-Al-Ahli, Saudi Pro League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Khaleej-Al-Hilal, Saudi Pro League, ore 21:00

• Dhamk-Al-Nassr FC, Saudi Pro League, ore 21:00

• AL Duhail-Al Sadd, Qatar Stars League, ore 20:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lille-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

• Al-Ittihad Jeddah – Al-Taawoun, Bundesliga, ore 20:30

• Cambuur-Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Bari-Cremonese, Serie B, ore 20:30)