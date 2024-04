Lille-Marsiglia è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Grazie ad una doppietta del kosovaro Zhegrova il Lille venerdì scorso è riuscito a fare suo il sentitissimo derby con il Lens (2-1), confermandosi impeccabile tra le mura amiche. Nessuno, dopo 30 giornate di Ligue 1, ha collezionato più punti dei Dogues (30) nei match casalinghi, neppure l’inarrivabile PSG.

Il successo ottenuto ai danni degli eterni rivali è indubbiamente preziosissimo. La squadra guidata dall’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca ha potuto consolidare il quarto posto, che da quest’anno mette in palio un pass per i preliminari di Champions League, approfittando del capitombolo del Nizza contro il Nantes e staccando i rossoneri di Farioli in classifica (+3). Lille che adesso cercherà di avvicinarsi a Monaco e Brest, le due squadre che al momento sono davanti oltre al PSG: in caso di vittoria nello scontro diretto con il Marsiglia raggiungerebbe i monegaschi a quota 49 punti. Senza dimenticare che i Dogues sono ancora in corsa per vincere un trofeo e nella prossima settimana affronteranno l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Conference League.

L’Europa rischia invece di diventare l’ancora di salvezza del Marsiglia, battuto da Rennes e PSG (2-0 e 0-2) negli ultimi due turni di campionato e finito a -3 dal sesto posto.

L’effetto Gasset – terzo allenatore passato quest’anno sulla panchina dei Phoceens – sembra già svanito e preoccupa anche il fatto che Aubameyang e compagni siano rimasti a digiuno di gol negli ultimi 180 minuti. Un Marsiglia incostante, atteso da una trasferta complicata e forse già con la testa al doppio confronto col Benfica in Europa League.

Come vedere Lille-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille-Marsiglia è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In casa il Lille quest’anno ha perso solamente una partita e vanta il miglior rendimento interno. I Dogues non possono che partire leggermente favoriti contro un Marsiglia che dopo una breve parentesi legata all’arrivo del nuovo tecnico sembra di nuovo in difficoltà.

Le probabili formazioni di Lille-Marsiglia

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily; André, Bentaleb; Zeghrova, Yacizi, Haraldsson; David.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Garcia, Mbemba, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Gueye; Harit, Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1