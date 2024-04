Salernitana-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Sassuolo è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Stefano Colantuono, che durante la sosta in casa Salernitana ha preso il posto dell’esonerato Liverani, ha detto senza mezzi termini che l’obiettivo dei campani, arrivati a questo punto, è fare il possibile per onorare il campionato. Le speranze di salvezza, dopo l’ennesima sconfitta – nel giorno di Pasquetta i granata sono stati presi a pallate dal Bologna, venendo travolti 3-0 – sono ormai svanite.

Servirebbe un’impresa ancora più grande di quella di due anni fa, a Candreva e compagni, per scongiurare la retrocessione ed il ritorno in B tre anni dopo la promozione del 2021. La Salernitana non fa punti da tre giornate, nelle ultime due è rimasta a secco di gol e nel 2024 non ha ancora vinto neppure una partita (unici risultati positivi i pareggi con Torino e Udinese). Sono 11 i punti che gli uomini di Colantuono – quarto allenatore da inizio stagione dopo Sousa, Inzaghi e Liverani – dovrebbero recuperare sulla quartultima. Non è così drammatica la situazione in cui versa invece il Sassuolo, prossimo avversario della Salernitana. Anche gli emiliani, attualmente penultimi, rischiano di retrocedere ma fanno parte di quel gruppone di squadre racchiuse in pochi punti che ancora possono sperare di mantenere la categoria. Contro l’Udinese intanto è arrivato il secondo risultato positivo della gestione Ballardini (1-1): una vittoria, una sconfitta e un pareggio da quando in panchina siede il tecnico ravennate. Per tirarsi fuori dai guai però servirà uno sforzo in più.

Salernitana-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Un rebus la formazione della Salernitana. Colantuono dovrebbe cambiare diversi giocatori rispetto alla partita di Bologna e deve fare a meno dei soli Kastanos e Fazio. In attacco si rivedrà probabilmente il tandem formato da Ikwuemesi e Tchaouna, supportato da Candreva sulla trequarti. Duello Gyomber-Pierozzi in difesa.

Nel Sassuolo ritorna a disposizione Erlic dopo la squalifica ma non è detto che riuscirà a trovare posto nell’11 titolare. I due centrali di difesa, infatti, dovrebbero essere Viti e Ferrari. L’unico indisponibile è Berardi.

Come vedere Salernitana-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Salernitana-Sassuolo, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La fame di punti del Sassuolo, molto più solido con il nuovo tecnico, dovrebbe prevalere sull’orgoglio granata: i campani, infatti, sono realisticamente tagliati fuori dalla corsa per la salvezza. Si può ipotizzare dunque un colpaccio degli ospiti, che vogliono tornare a fare punti in trasferta dopo sette sconfitte esterne, in cui sono rimasti a secco di gol per ben sei volte. Il numero di reti complessive dovrebbe essere compreso tra 1 e 3.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Legowski, Maggiore, Basic; Candreva; Tchaouna, Ikwuemesi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2