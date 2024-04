Sorteggio tabellone Montecarlo, gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini

Sorteggio tabellone Montecarlo, ecco contro quali avversari dovranno vedersela gli eroi azzurri al loro esordio al Masters 1000.

Non c’è obbligo di partecipazione per i top player. Ciò nonostante, i big del circuito ci saranno tutti. Chi mai si precluderebbe, d’altro canto, la possibilità di giocare su quello che è, senza ombra di dubbio, uno dei campi più belli al mondo, incastonato com’è tra l’azzurro del cielo e il blu del mare? Nessuno, appunto.

Tanto più che al Country Club di Montecarlo ci sono in palio un sacco di punti. Che si sa, fanno sempre comodo. E di soldi, ovviamente. Le teste di serie saranno 16 in totale, ma solo 8 potranno usufruire di un bye al primo turno. Il loro percorso in Costa Azzurra consterà, complessivamente, di 5 partite. Dovranno giocarne 6, invece, tutti gli altri giocatori in tabellone. Sono 3 gli italiani ufficialmente al via: nel main draw, oltre a Jannik Sinner, in cerca di conferme, adesso, anche sulla terra battuta, ci sono Lorenzo Musetti, che sulla rossa ha sempre fatto molto bene e Matteo Arnaldi. Dovrà passare dalle qualificazioni, nonostante il ricorso alla misura del ranking protetto, Matteo Berrettini, che non vuole perdersi neanche un appuntamento della parentesi stagionale appena iniziata.

Al di là degli azzurri iscritti, c’è tutto un parterre di lusso che è impaziente di darsi da fare al Country Club della città più amata dagli sportivi. Ai nastri di partenza c’è Novak Djokovic, alle prese con un inizio di stagione non troppo brillante e con il divorzio, ancora fresco, dal suo allenatore Goran Ivanisevic. E ci sarà pure Carlos Alcaraz, insieme alla voglia, che certamente avrà, di “vendicarsi” di Sinner e del secondo posto soffiatogli sul cemento di Miami. Il serbo, l’iberico e l’italiano sono, manco a dirlo, i grandi favoriti di questa edizione del Paris Rolex Masters 2024.

Sorteggio tabellone Montecarlo: il primo turno degli azzurri in tabellone

Dovranno vedersela, tuttavia, con il campione in carica Andrey Rublev, che di certo farà fuoco e fiamme per difendere il titolo vinto a queste stesse latitudini 12 mesi fa.

Non ci saranno, invece, molti dei big americani del circuito, come Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Ben Shelton. Al momento sembrerebbe confermata la presenza di Rafael Nadal, ma quando si parla di lui, ahinoi, è sempre meglio andarci cauti. Ne sapremo di più, in ogni caso, oggi pomeriggio dopo le 17, al termine della cerimonia in cui si provvederà ad effettuare il sorteggio del tabellone di Montecarlo.

Ore 17:30 Il sorteggio è appena terminato, ecco i primi turni degli azzurri: Berrettini contro Kecmanovic, Arnaldi contro Ruusuvuori, Musetti contro Fritz. Sinner ha un bye ed esordirà al primo turno con uno tra Korda e Davidovich Fokina.