Badosa senza Tsitsipas: si “consola” con Berrettini

Berrettini “consola” Paula Badosa, che si è improvvisamente ritrovata senza il suo fidanzato Stefanos Tsitsipas: ecco cosa sta succedendo.

Che Jannik Sinner non ci sarebbe stato era già cosa nota. Tanto è vero che i suoi sostenitori, senza aspettare oltre, avevano iniziato in tempi non sospetti la loro rivolta a mezzo social. A nulla sono valse, tuttavia, le proteste degli estimatori dell’altoatesino, sconcertati dall’inspiegabile esclusione del loro beniamino. Di lui, non si sa perché, continua a non esserci traccia.

Ed è paradossale che sia così, a ben vedere. Essendo l’azzurro appassionato di videogiochi, escludiamo che possa essersi rifiutato di apparire nel videogioco più atteso dell’anno, ovvero TopSpin 2K25. Come vi avevamo annunciato qui, il lancio è ormai imminente e adesso è ufficiale: manca, nel roster completo dei tennisti che sono stati “digitalizzati” e inseriti nel gioco, il nome del numero 3 del mondo. Cosa che, per l’appunto, ha fatto storcere il naso a un bel po’ di persone.

Ci sono altri due grandi assenti, vale a dire Novak Djokovic e Rafael Nadal. C’è, invece, colui il quale, insieme al serbo e all’iberico, faceva parte dei Big Three: il mitico ed indimenticabile Roger Federer. Completano la rosa dei giocatori sui quali Take-Two Interactive ha deciso di puntare diversi nomi di pregio. Ma basteranno a far dimenticare ai potenziali acquirenti del videogame l’assenza di 3 grandi tennisti del calibro di Sinner, Nole e Rafa?

Berrettini c’è, Sinner no, ma non è ancora detta l’ultima parola

A compensare l’assenza di Jannik c’è Matteo Berrettini, tra i pezzi da novanta presenti nel roster. Sui campi di TopSpin 2k25, il martello romano dovrà vedersela con personaggi di grande prestigio, come Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Andre Agassi, Andy Murray, Ben Shelton, Daniil Medvedev.

E ancora, John McEnroe, Pete Sampras e Taylor Fritz, per fare solo qualche nome. C’è un parterre di stelle anche sul versante femminile: nel videogioco si potrà cercare di conquistare la vetta della Wta con Serena Williams, Belinda Bencic, Iga Świątek, Caroline Wozniacki, Coco Gauff, Emma Raducanu, Karolina Pliskova, Leylah Fernandez, Madison Keys, Maria Sharapova, Naomi Osaka, Sloane Stephens e Steffi Graf. C’è anche Paula Badosa, ma senza il suo Stefanos Tsitsipas, tra i grandi assenti di questa edizione del gioco.

Ci sarà da divertirsi, insomma, sebbene nel roster manchino, come osservavamo prima, alcuni campioni particolarmente degni di nota. Non è escluso, in ogni caso, come fa sapere Multiplayer, che arrivino più in là. Non è ancora detta l’ultima parola, insomma: Berrettini e Sinner potrebbe ricongiungersi e, insieme, fare scintille anche virtualmente.