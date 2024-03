Melissa Satta, via il dente via il dolore: il piano per il dopo Berrettini

Melissa Satta, ecco come si tiene impegnata l’ex velina dopo la rottura con Berrettini: il dettaglio non è passato inosservato.

Hanno ufficializzato la rottura all’incirca un mese fa. E sbagliava chi credeva che, come spesso accade, si fossero lasciati in malo modo. Melissa Satta ha anzi raccontato, durante la puntata di Verissimo di una settimana fa, che lei e Matteo Berrettini sono rimasti in buoni rapporti. Non saranno amici del cuore, magari, ma è bello pensare che almeno fra loro non siano volati gli stracci.

Nessuno dei due ha tuttavia detto una sola parola a proposito dei motivi che avrebbero causato questo inaspettato allontanamento. Sembrava che il tennista e l’ex velina facessero sul serio, ma qualcosa deve essere andato storto. Sarà che forse il romano voleva rituffarsi a capofitto nella sua carriera, mentre la showgirl sognava di avere un secondo figlio? Probabile, ma non è detto. Per quello che ne sappiamo è anche possibile che la decisione sia scaturita da lei, o che sia stata presa di comune accordo per via di qualche divergenza, sebbene siano in tanti a pensare che sia partito tutto dal martello del circuito Atp.

Quale che sia il motivo, i due ex piccioncini stanno affrontando la rottura in due modi opposti. Berrettini si è nuovamente immerso nel suo mondo fatto di tennis e di tornei, mentre Melissa ha cercato riparo fra le braccia delle sue migliori amiche. E in quelle di Maddox, l’amore della sua vita, il figlio nato dal matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta torna sul luogo del “misfatto”

Deve aver pensato, la Satta, che la filosofia del “via il dente via il dolore” potesse fare, ora come ora, al caso suo. Sebbene abbia rotto con Matteo, infatti, è come se fosse in qualche modo rimasta agganciata al mondo del tennista e alle cose che faceva con lui.

In questi giorni si trova proprio a Montecarlo – mentre lui è a Marrakech per il primo torneo stagionale sulla terra rossa – dove insieme hanno trascorso, lo scorso anno, giorni felici e sereni. E nell’ultimo periodo si sta dilettando a giocare a tennis ancor più di quanto facesse in passato. Un amore che ha scoperto stando con Matteo e al quale, evidentemente e giustamente, non intende rinunciare.

Tanto più che pure Maddox, come lei, ha scoperto di avere una vera e propria passione per lo sport che ha reso celebre il martello romano. Tra una passeggiata vista mare e un allenamento sui campi in cemento del Principato, la Satta non potrebbe essere più impegnata di così. Che è la cosa migliore, quando ci si lascia e si ha bisogno di un po’ di tempo per voltare pagina.