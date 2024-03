Gratta e vinci, che smacco: si è preso la sua rivincita

Gratta e vinci, l’inversione di rotta in calcio d’angolo ha dato i suoi frutti. Che smacco: ora dovranno ricredersi tutti.

Chi non ha mai tentato la fortuna alla Lotteria, al Lotto, al Superenalotto, oppure ai Gratta e vinci, potrebbe non capire cosa renda così allettante, agli occhi di molti, il gioco d’azzardo. Il brivido dell’attesa, la felicità che si prova nel momento in cui si scopre di aver vinto qualcosa, fossero anche pochi spiccioli.

I familiari di quest’uomo, per esempio, non sono mai riusciti realmente a comprendere cosa lo spingesse a recarsi abitualmente in ricevitoria per comprare un tagliando da cui raschiare via la patina argentata. Lo hanno sempre preso in giro, convinti che mai e poi mai la dea bendata lo avrebbe premiato. Ma si sbagliavano. Non potevano mica immaginare, d’altra parte, che potesse succedere proprio a lui.

Sta di fatto che, qualche giorno fa, l’uomo in questione si è recato presso il suo punto vendita di fiducia per comprare qualche Gratta e vinci e alimentare le sue, mai sopite, speranze di vincere una grande somma. Stava per chiedere all’impiegato di passargli uno dei biglietti alle sue spalle, ma si è poi improvvisamente accorto che il numero di serie di uno degli altri tagliandi esposti dietro il bancone corrispondeva, pensate un po’, alla data del suo compleanno. Perciò aveva corretto il tiro giusto il tempo e comunicato al commesso di avere cambiato idea. Da quel momento in poi, mille emozioni lo hanno assalito.

Gratta e vinci, il cambio last minute gli porta fortuna

Al momento di grattare il biglietto della serie 20 Years of cash, l’uomo di Milwaukee, che si era recato al Jewel-Osco di Niles per tentare la fortuna, ha pensato di essere impazzito. Non poteva essere vero. Non poteva essere possibile che avesse vinto uno dei premi più grossi abbinati a quella lotteria istantanea.

Sotto quello strato di patina argentata si nascondevano 12 milioni di dollari. Una cifra abnorme, di quelle che ti cambiano la vita. E che ti permettono, come in questo caso, di “vendicarti” di tutti gli sfottò subiti negli anni dai tuoi familiari. “Non ci avrei creduto finché non l’ho visto con i miei occhi – ha raccontato uno dei figli ai funzionari della lotteria – quindi mi sono precipitato da lui. Volevo leggere le regole, ricontrollare i numeri e assicurarmi che fosse, in effetti, un biglietto vincente. Possiamo dire con certezza che, anche se siamo tutti ancora sotto shock, ci sentiamo una famiglia molto fortunata”.

L’uomo di Milwaukee li ha già perdonati tutti, in ogni caso. E infatti, spenderà parte del bottino portando in vacanza tutta la famiglia. Una piccola ma doverosa follia. Che, se non fosse stato per lui e per la sua passione, sarebbe stato impossibile fare.