Buona Pasquetta 2024: le immagini da inviare su WhatsApp

WhatsApp, ecco una selezione di immagini da inviare in chat alle persone a te care per augurare loro Buona Pasquetta 2024.

Un lunedì, finalmente, che non ha il sapore di tutti gli altri lunedì. Che porta con sé gioia, spensieratezza e, in gran parte delle regioni italiane, anche un bel po’ di cibo. Perché che Pasquetta sarebbe se non dessimo fondo a tutta la cioccolata ricevuta in dono a Pasqua, e se non cucinassimo qualunque cosa capiti a tiri?

Un giorno all’insegna dell’allegria, dunque, che merita di essere celebrato come meglio si può. Anche, perché no, dispensando auguri a destra e a manca su WhatsApp. Con delle immagini colorate, divertenti e a tema, ovviamente, in maniera tale che i nostri messaggi rispecchino in toto il clima festoso di questo giorno così unico e speciale. Se sei a corto di idee, niente paura: abbiamo preparato per te una piccola selezione di immagini divertenti per augurare Buona Pasquetta 2024 alle persone a cui vuoi bene e ne abbiamo realizzata qualcuna con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Buona Pasquetta 2024, dillo con un maxi uovo

Se c’è una cosa di cui siamo certi è che tutti, nessuno escluso, siamo in questo momenti sommersi di cioccolato da smaltire. Per questo motivo ci è parso adatto alle circostanze chiedere all’intelligenza artificiale di creare per noi un’immagine che avesse come punto focale un gigantesco uovo di cioccolata personalizzato. Un’idea che riteniamo originale e perfetta per gli auguri su WhatsApp.

È un lunedì speciale anche su WhatsApp

Se tutti i lunedì fossero come quello dell’Angelo, nessuno se ne lamenterebbe mai più. Peccato che tra una settimana saremo di nuovo alle prese con il solito lunedì, motivo in più per rendere la Pasquetta ultra speciale e per ricordarci di essa nei giorni a venire.

Buona Pasquetta a tutto colore: uova a più non posso

Colore, colore e ancora colore. Quest’immagine racchiude al suo interno tutta l’allegria e la spensieratezza proprie del giorno di Pasquetta, per cui è perfetta a corredo del messaggio che inoltrerai ad amici e persone a te care per augurare loro Buona Pasquetta 2024.

Picnic di Pasquetta: più siamo e meglio è

Sono in tanti, all’indomani delle celebrazioni per la Santa Pasqua, a concedersi una gita fuori porta in compagnia di amici e parenti. Ed è usanza portare con sé tutto l’occorrente per allestire un maxi picnic, proprio come quello mostrato in questa immagine creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Che ne dici, allora, di organizzare un picnic virtuale anche su WhatsApp?

Pasquetta, pancia mia fatti capanna

Se c’è una cosa che proprio non può mancare sulle tavole degli italiani nel giorno di Pasquetta, quella è senza ombra di dubbio la tipica frittata pasquale. Non hai modo di condividerla con le persone a cui vuoi bene? Niente paura: con quest’immagine, potrai farlo su WhatsApp e sarà – più o meno – la stessa cosa.