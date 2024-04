Inter-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Empoli è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Frenata consistente e per certi versi prevedibile da parte dell’Inter dopo la grande delusione dell’eliminazione dalla Champions League. Con ancora negli occhi (e nella testa) la lotteria dei rigori di Madrid, gli uomini di Simone Inzaghi prima della sosta non sono andati al di là di un pareggio contro il Napoli a San Siro, facendosi riacciuffare nel finale da un colpo di testa di Juan Jesus (1-1), protagonista assoluto del match anche per via del diverbio con Acerbi e del presunto insulto razzista di quest’ultimo.

Il pari con i partenopei ovviamente non pregiudica nulla in chiave scudetto: i nerazzurri hanno il titolo in tasca e attendono solamente il verdetto della matematica. È fantascienza una rimonta da parte delle inseguitrici – il Milan, la più vicina, ha 14 punti in meno – ma l’obiettivo dell’Inter è quello di chiudere i conti il prima possibile, anche perché è normale che dopo una stagione così intensa ed in cui Lautaro Martinez e compagni sono andati a velocità massima. Nella sfida che chiude il trentesimo turno a San Siro è di scena l’Empoli, reduce da una beffarda sconfitta con il Bologna (0-1), maturata in pieno recupero quand’ormai gli azzurri già pregustavano il pareggio ottenuto contro la quarta forza del campionato. Ed invece il gol di Fabbian ha gelato la squadra di Davide Nicola, alla terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Cagliari e Milan. Tre partite in cui l’attacco toscano è rimasto sempre a digiuno: urge un’inversione di tendenza, difficile però che arrivi a Milano.

Inter-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Tornano tra i convocati Sensi e Carlos Augusto, mentre restano in infermeria Cuadrado, Arnautovic e de Vrij: quest’ultimo si è fatto male in nazionale. L’unico dubbio di Inzaghi è sulla fascia destra, dove andrà in scena il solito ballottaggio tra Dumfries e Darmian. Riecco Sommer tra i pali.

Nell’Empoli sono diversi gli assenti: oltre ad Ebuehi che ha terminato anzitempo la sua stagione, mancheranno pure Grassi, Ismajli e Berisha. Il duello principale è in attacco, dove si contendono una maglia Niang e Cerri.

Come vedere Inter-Empoli in diretta tv e in streaming

Inter-Empoli, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le due settimane di stop hanno permesso all’Inter di metabolizzare la delusione di Madrid e c’è tanta voglia di tornare a vincere dopo le sfide con Atletico e Napoli. Nerazzurri ovviamente favoriti per i tre punti ma non è da escludere che l’Empoli, a digiuno da tre gare, riesca a segnare almeno una rete a San Siro: Nicola potrebbe approfittare del fatto che gli uomini di Inzaghi siano meno famelici rispetto a qualche mese fa e lascino qualche spazio. In ogni caso il numero delle reti complessive sarà verosimilmente compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1