I pronostici di lunedì 1 aprile: Serie A, B, Saudi Pro League e Liga

I pronostici di lunedì 1 aprile: in campo Serie A, Serie B, Saudi Pro League e un posticipo di Liga.

Lunedì di Pasquetta ricco di partite: in campo Serie A, Serie B, Saudi Pro League e anche un avvincente posticipo di Liga. In Serie A si parte alle 12:30 col Bologna che per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League chiede strada alla Salernitana ultima in classifica e ormai quasi rassegnata alla retrocessione.

Tutt’altro che rassegnate e in piena lotta sono invece Lecce ed Empoli, chiamate all’impresa contro Roma e Inter che partono favorite in partite da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

In Serie B non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti la Cremonese in casa contro la Feralpisalò, partono con i favori del pronostico anche Como e Venezia in casa contro Sudtirol e Reggiana.

Promettono gol Al Ahli-Al Ittihad della Saudi Pro League e Villarreal-Atletico Madrid di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bologna vincente in Bologna-Salernitana, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Como o pareggio (in Como-Sudtirol, Serie B, ore 15:00)

• Venezia o pareggio (in Venezia-Reggiana, Serie B, ore 15:00)

• Cremonese (in Cremonese-Feralpisalò, Serie B, ore 18:00)

• Inter (in Inter-Empoli, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Venezia-Reggiana, Serie B, ore 15:00

• Lecce-Roma, Serie A, ore 18:00

• Inter-Empoli, Serie A, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Parma-Catanzaro, Serie B, ore 15:00

• Al Ahli-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 21:00

• Villarreal-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Almeno un gol per squadra e almeno tre gol complessivi (in Lecco-Cittadella, Serie B, ore 15:00)