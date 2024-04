Villarreal-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Atletico Madrid è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Due sconfitte di fila in Liga hanno fatto sì che l’Atletico Madrid di Simeone, che nel mezzo ha eliminato l’Inter dalla Champions, uscisse dalle prime quattro del campionato spagnolo. Il posto è a rischio, evidentemente, e il rientro in campo dopo la sosta delle nazionali è tutt’altro che soft per gli uomini del Cholo. Che vanno a giocare su un campo che è sempre stato difficile, per tutte, contro una squadra che è pure in forma.

Sì, il Villarreal sta bene. O, per meglio dire: stava bene prima dello stop per le nazionali. Gli uomini del sottomarino giallo viaggiavano sui binari giusti: tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque. Sì, in Coppa c’è stata comunque l’eliminazione. Ma la classifica si è fatta discreta per Sorloth e compagni, che a nove giornate dal termine del campionato hanno ridato speranze europee anche per la prossima stagione. E di certo non vogliono fermarsi proprio in questo momento.

Insomma, è una sfida che regalerà sicuramente emozioni. E non sono esclusi nemmeno momenti di tensione (quindi occhio anche ai cartellini gialli). E, per il pronostico, andiamo a vedere sotto quella che è la nostra idea per questo match.

Come vedere Villarreal-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Villarreal-Atletico Madrid, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Negli ultimi cinque confronti il Villarreal non ha mai vinto contro l’Atletico Madrid: tre pareggi e due sconfitte. Ma non ha mai perso in casa, ed è questo un altro segnale da tenere in considerazione. La sfida promette gol e spettacolo, almeno una rete per squadra. E anche in questo caso oseremmo dire che ci potrebbe stare il pareggio.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Kiko Femenis, Mosquera, Mandi, Cuenca; Traore, Comesana, Coquelin, Baena; Guedes, Sorloth.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Mandava; Barrios, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1