Gratta e vinci, colazione da re: il bonus è milionario

Gratta e vinci, questa sì che è stata una colazione indimenticabile: quello che è successo ha dell’incredibile.

Steven Richard e suo padre avevano deciso di fare colazione insieme, quel giorno. Si erano dati appuntamento e, mentre mandavano giù del caffè e qualche leccornia per fare il pieno di energia, il padre aveva tirato fuori dal suo cappotto un regalo inaspettato. Niente di trascendentale o di troppo costoso: un dono bensì insolito, ma che immaginava il figlio potesse gradire. Come, infatti, è stato.

Nella sua tasca c’era un Gratta e vinci: Richard senior è un habitué delle lotterie istantanee, mentre Steven non lo è mai stato. Ciò nonostante, gli aveva fatto piacere ricevere quel tagliando. Soprattutto perché la grafica prometteva un regalo semplicemente stratosferico. Il grattino ricevuto, del valore di 10 dollari, apparteneva alla serie $ 4.000.000 Bonus Bucks e metteva in palio, pertanto, tanti di quei soldi da poterci fare qualunque cosa per il resto dei suoi giorni. Ma certe fortune, si sa, capitano sempre e solo agli altri. Almeno in teoria.

L’uomo non aveva grattato quel biglietto a colazione. Lo aveva conservato per poterlo fare più tardi e con calma. Nella convinzione, probabilmente, che tanto non gli avrebbe fruttato alcunché. Peccato solo che ogni suo pensiero e convinzioni sia stato prontamente smentito, nel momento in cui ha tirato fuori una monetina per raschiare la patina argentata dalla grafica di quel Gratta e vinci.

Gratta e vinci, risveglio con sorpresa: caffè e 4 milioni

Sebbene non fosse avvezzo al gioco d’azzardo, Steven si era reso immediatamente conto, al momento di grattare, che qualcosa di straordinario stava accadendo sotto ai suoi occhi.

Non ci è voluto molto perché prendesse atto di aver vinto nientepopodimeno che il primo premio in palio a quella lotteria istantanea. Che, vale la pena sottolinearlo ancora una volta, è pari, udite udite, a 4 milioni di dollari. Per esserne certo aveva scansionato il codice a barre del Gratta e vinci con l’app Mass Lottery, che aveva confermato i suoi sospetti. A quel punto, aveva chiamato la moglie e il padre per dare loro la bella notizia.

Il signor Richard ha deciso di ritirare il premio in contanti, per cui ha rinunciato a 1,4 milioni del suo lauto bottino. Gliene rimarranno 2,6, più che sufficienti, comunque, per fare ciò che sognava da tanto: viaggiare in lungo e in largo insieme alla sua dolce metà. E tutto questo grazie al regalo del suo babbo e a quella colazione da re.