Sassuolo-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Udinese è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

È stato l’ex Pellegrini, due settimane fa, a castigare il Sassuolo nella sfida dell’Olimpico con la Roma. Un nuovo stop per gli emiliani, la cui situazione di classifica rimane molto critica. Quella subita di misura contro i capitolini (1-0) è la settima sconfitta in nove giornate per i neroverdi, che un mese fa dopo una lunga serie negativa si sono affidati all’esperto di salvezze Davide Ballardini.

Il tecnico ravennate finora ha ottenuto un solo successo in tre partite (1-0 con il Frosinone al Mapei Stadium) e, nonostante gli aggiustamenti in fase di non possesso, si è accorto che non sarà affatto semplice tirare questo Sassuolo fuori dai guai. Se da una parte la cura Ballardini ha avuto effetti immediati su una difesa che rimane la terza più battuta del torneo, dall’altra bisogna fare i conti con un attacco che, privo del suo capitano Berardi – stagione ormai terminata per l’attaccante calabrese, infortunatosi al tallone d’Achille – sta facendo parecchia fatica, in seguito alla diminuzione del volume di gioco prodotto. Il Sassuolo è penultimo ma ha solo 2 punti in meno dell’Empoli e la sfida con l’Udinese, altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere, è una di quelle da non sbagliare. I friulani mantengono un margine di 3 punti sulla zona rossa ma contro il Torino, nell’ultimo match prima della sosta, hanno fatto un preoccupante passo indietro (0-2) rispetto alle due gare precedenti con Salernitana e Lazio, nelle quali i bianconeri di Gabriele Cioffi avevano raccolto 4 punti.

Sassuolo-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Ballardini ritrova due pedine importante come Thorstvedt e Doig ma al contempo perde Erlic in difesa: al suo posto dovrebbe giocare uno tra Viti e Kumbulla, con il primo al momento in netto vantaggio. L’altro ballottaggio è in altro a destra, dove si contendono una maglia Bajrami e Defrel: favorito il francese.

Rosa quasi al completo per Cioffi, che confermerà il 3-5-1-1 con Thauvin alle spalle di Lucca. A centrocampo il duello è tra Payero e Samardzic, mentre in difesa si registra il ritorno di Perez, squalificato contro il Torino.

Come vedere Sassuolo-Udinese in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Udinese, in programma lunedì alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Match ad alta tensione tra due squadre da cui ci si aspettava di più e che invece si ritrovano invischiate nella lotta per la salvezza. Il Sassuolo non ha mai vinto negli ultimi 11 confronti con l’Udinese – imbattuta con i neroverdi dal 2018 – ma crediamo che stavolta riesca ad evitare quantomeno la sconfitta, puntando sulla solidità difensiva ritrovata. Un pareggio (sarebbe il sedicesimo per i friulani) non è da escludere.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.

Sassuolo-Udinese: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Udinese View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1