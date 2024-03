Bologna-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Salernitana è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Chi pensava che la sconfitta con l’Inter potesse lasciare qualche strascico si sbagliava di grosso. Il Bologna di Thiago Motta è ripartito immediatamente, tornando subito a vincere. I felsinei, grande rivelazione di questo campionato, l’hanno spuntata di misura nel match con l’Empoli, al termine di una gara rognosissima risolta nel recupero – nessuno ha segnato più reti dei rossoblù nell’extra-time – da un gol di Fabbian (0-1).

Tre punti pesantissimi per un Bologna che è sempre più vicino a realizzare il sogno Champions League. Per gli emiliani è quella ottenuta in Toscana è stata la settima vitittoria nelle ultime 8 giornate e gli ha permesso di raggiungere quota 54 punti. Invariato il distacco dalla quinta, la Roma, che di punti ne ha 51, mentre restano attardate le altre (l’Atalanta è a -8 ma ha una gara da recuperare). Bologna che dunque si conferma competitivo anche senza la stella Zirkzee – l’olandese ad Empoli non c’era in quanto infortunato – e che nelle prossime giornate ha l’occasione di consolidare ulteriormente la quarta piazza dovendo affrontare da qui a maggio solo lo scontro diretto con la Roma. Non dovrebbe riservare grosse insidie la sfida con la Salernitana fanalino di coda e quasi rassegnata alla retrocessione. I granata nell’ultimo turno di campionato hanno perso anche con il Lecce (0-1), finendo a -11 dalla quartultima. Durante la sosta il club campano ha deciso di esonerare anche Fabio Liverani – nessun successo con il tecnico romano – affidandosi a Stefano Colantuono.

Bologna-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Buone notizie per Motta per quanto riguarda le condizioni di Zirkzee: l’olandese si è allenato con il gruppo e verosimilmente inizierà dalla panchina. Dal 1′ in attacco giocherà Odgaard, supportato da Fabbian e Aebischer, mentre sugli esterni agiranno Orsolini e Ndoye, quest’ultimo favorito sul belga Saelemaekers.

Nella Salernitana gli unici indisponibili sono Kastanos e Fazio. Di nuovo a disposizione Pierozzi, in ballottaggio con Gyomber sull’out destro di difesa. A centrocampo tocchera a Legowski, Maggiore e Basic, davanti Candreva alle spalle della coppia Tchaouna-Ikwuemesi.

Come vedere Bologna-Salernitana in diretta tv e in streaming

Bologna-Salernitana è in programma lunedì alle 12:30 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Occasione davvero ghiotta per il Bologna per allungare sulle dirette concorrenti. Come detto, la Salernitana è una squadra in grande difficoltà ed è improbabile che l’ennesimo cambio in panchina determini un invertimento di rotta. Felsinei favoriti ed occhio al possibile clean sheet di Skorupski: il Bologna ha subito meno gol di tutti tra le mura amiche, a malapena 8.

Le probabili formazioni di Bologna-Salernitana

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori. Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Ferguson, Ndoye; Odgaard.

SALERNITANA (4-3-1-2): Costil; Gyomber, Manolas, Pirola, Bradaric; Legowski, Maggiore, Basic; Candreva; Ikwuemesi, Tchaouna.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0