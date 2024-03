Salernitana-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Lecce è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Fabio Liverani, dopo la trasferta di Cagliari, ritrova un altro pezzo del suo passato, quel Lecce che solo pochi anni fa portò dalla Serie C alla Serie A nel giro di appena due stagioni. Non c’è tempo, però, per riaprire e sfogliare il libro dei ricordi: la sua Salernitana è ormai con un piede e mezzo in B e nel delicato scontro diretto con i sardi, una settimana fa, è arrivata la quarta sconfitta (4-2) nelle ultime cinque giornate, l’ennesima in quest’anno solare ad eccezione dei due pareggi esterni con Torino e Udinese.

I campani non si schiodano dall’ultimo posto, hanno soltanto 14 punti e respirano aria di rassegnazione. Un miracolo come quello di due anni fa al momento è utopia visto che sono ben 11 i punti che separano i granata dalla quartultima, l’Empoli. L’impatto di Liverani, che tre settimane fa ha preso il posto di Pippo Inzaghi, è stato praticamente nullo: la Salernitana ha raccolto un solo punto ad Udine ma soprattutto sta continuando a mostrare dei pesanti limiti dal punto di vista difensivo: sono già undici quelli incassati con il tecnico romano al timone, 58 invece quelli complessivi (peggior difesa del torneo). Nello scontro salvezza con il Lecce è abbastanza ovvio che neppure un pareggio basterebbe. I salentini hanno appena cambiato allenatore, con D’Aversa che è stato esonerato in seguito alla sconfitta con il Verona (0-1) ma anche per la testata rifilata all’attaccante scaligero Henry a fine match. In panchina adesso c’è Luca Gotti, che avrà il difficile compito di portare in salvo i giallorossi, che ora hanno un solo punto di vantaggio sulla zona rossa.

Salernitana-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Salernitana sono in dubbio Boateng e Pierozzi, entrambi non al meglio, mentre Kastanos è squalificato. In difesa Fazio dovrebbe spuntarla su Pellegrino, davanti invece toccherà a Candreva e Tchaouna supportare l’unica punta Weissman. Ormai fuori rosa l’attaccante senegalese Dia.

Gotti durante la presentazione ha detto che non ha intenzione di fare rivoluzioni. Dunque vedremo ancora il 4-3-3 di D’Aversa, con il solito ballottaggio in attacco tra Krstovic e Piccoli.

Come vedere Salernitana-Lecce in diretta tv e in streaming

Salernitana-Lecce, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre in crisi nera e che nel nuovo anno hanno ottenuto a malapena un successo. In classifica il Lecce è messo meglio rispetto alla Salernitana ma la zona rossa è ormai vicinissima ed un passo falso può costare caro ai salentini. Entrambe non hanno dunque alternative ai tre punti: un pareggio, infatti, sarebbe insufficiente per i campani, con le spalle al muro. Motivo per cui immaginiamo un match dominato dalla tensione ed in cui volerà qualche cartellino giallo di troppo. C’è da aspettarsi almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Salernitana-Lecce

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1