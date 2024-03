Lecce-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Verona è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Continua a regnare la più totale incertezza in una lotta per non retrocedere che al momento coinvolge sette squadre, racchiuse in soli cinque punti. No, non può dormire sonni tranquilli neppure il Lecce, che dopo la brillante partenza non sembrava destinato a tribolare fino all’ultimo per garantirsi la permanenza in massima serie. Ed invece, a meno che gli uomini di Roberto D’Aversa non riescano ad invertire la rotta già dalle prossime partite, potrebbe non essere così semplice raggiungere l’obiettivo.

Per i salentini, intanto, arrivano altri due delicati scontri salvezza dopo quello con il Frosinone, terminato 1-1. I giallorossi affronteranno il Verona al “Via del Mare” e poi, prima della sosta per le nazionali, la Salernitana ultima in classifica. D’Aversa, con il punto conquistato domenica scorsa in Ciociaria, è riuscito quanto meno a fermare l’emorragia di sconfitte: il suo Lecce veniva da tre k.o. di fila (Bologna, Torino, Inter) in cui non era stato capace di segnare neanche un gol. L’ultimo successo invece risale a più di un mese fa ma da settembre ad oggi Baschirotto e compagni ne hanno conquistati a malapena due. Il Verona dell’ex Baroni ha due punti in meno ma rispetto al Lecce sembra stare meglio e l’ha dimostrato nell’ultima giornata aggiudicandosi la sfida salvezza con il Sassuolo, decisa da un gol del polacco Swiderski (1-0). Gli scaligeri hanno così interrotto un digiuno di vittorie che durava da un mese e mezzo. Adesso sono quartultimi ma sempre a pari punti con il Cagliari: la strada per la salvezza è ancora lunga e tortuosa.

Lecce-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

D’Aversa ha perso il centrocampista Kaba, infortunatosi gravemente domenica scorsa a Frosinone: per lui la stagione è già terminata (lesione del crociato). A centrocampo si contendono una maglia Gonzalez e Blin ma non è l’unico ballottaggio: Rafia insidia Oudin e Krstovic sembra essere in leggero vantaggio su Piccoli.

Dall’altro lato, Baroni ritrova un elemento prezioso come Folorunsho, che dovrebbe posizionarsi in alto a destra nel 4-2-3-1, accanto a Suslov e ad uno tra Noslin e Lazovic. Dietro c’è Magnani al posto di Dawidowicz, squalificato.

Come vedere Lecce-Verona in diretta tv e in streaming

Lecce-Verona è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Verona è imbattuto da ben otto match con il Lecce in Serie A e all’andata, lo scorso novembre, finì 2-2. Sfida delicata per entrambe ma soprattutto per i padroni di casa, chiamati a reagire dopo una serie di prestazioni insufficienti sotto tutti i punti di vista. Un pareggio non è da escludere in una gara che si preannuncia molto tesa e probabilmente dominata dalla paura: il numero dei gol complessivi sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Lecce-Verona

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1