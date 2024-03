Marsiglia-Nantes, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Marsiglia-Nantes è una partita della venticinquesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Sicuramente la partita di giovedì sera in Europa League contro il Villarreal degli strascichi fisici li potrebbe portare al Marsiglia, che però, per cercare di rientrare in zona Europa deve per forza vincere contro il Nantes nel match in programma domenica sera al Velodrome. Non sarà semplice, ovvio, ma nemmeno impossibile comunque per gli uomini di Gasset che in generale stanno attraversando un ottimo momento di forma e che vogliono tornare in posti di classifica più corretti rispetto alla rosa che i padroni di casa hanno a disposizione.

Il Nantes dal proprio canto ha bisogno di punti fondamentali per cercare di raggiungere la salvezza. I gialloverdi ospiti al momento sono fuori dalla zona rossa ma non sono per nulla tranquilli. Insomma, anche a loro servirebbe una vittoria per motivi diametralmente opposti e il Nantes spera che le scorie del match europeo possano aiutare. Sarà così? Difficilmente, oggettivamente, sarà così. Troppo importante per il Marsiglia riuscire a centrare l’obiettivo minimo stagionale di riprendersi un posto europeo anche il prossimo anno. Ne vanno degli investimenti futuri del club.

La cura Gasset, che ha preso il posto di Gattuso, fino al momento ha dato sicuramente i suoi frutti. I padroni di casa sembrano rinati e hanno piazzato in campionato una serie importante di risultati utili. Non è il momento di mollare, assolutamente, e il Velodrome sicuramente spingerà anche. Diciamo che c’è una squadra decisamente favorita e anche voi avrete capito quale.

Come vedere Marsiglia-Nantes in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Nantes è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la venticinquesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La gara almeno una rete per squadra, comunque, la dovrebbe regalare. Che Marsiglia e Nantes trovassero entrambe la via della rete è successo tre volte negli ultimi cinque incrocio. Sempre quando il Marsiglia ha giocato in casa. Quindi diciamo che il pronostico è quello di una vittoria interna, in una gara quindi da almeno tre reti complessive e con almeno entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Nantes

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Ounahi, Gueye, Harit; Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

NANTES (5-3-2): Lafont; Coco, Castelletto, Zeze, Pallois, Cozza; Mollet, Chirivella, Augusto; Mostafa, Simon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1