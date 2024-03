Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Hoffenheim è una partita della venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

L’ultima occasione, forse, per l’Hoffenheim di rientrare in zona Europa. Uno scontro diretto quello che il Francoforte giocherà in casa nel tardo pomeriggio di domenica. Una gara che mette in palio dei punti pesantissimi per la qualificazione alla prossime coppe. La classifica al momento dice questo: padroni di casa sesti con 37 punti; ospiti settimi con 33. L’operazione avvicinamento è partita.

In generale stanno meglio gli ospiti, che arrivano a questo match forti di due vittorie di fila. Non che il Francoforte stia male eh, visto che arriva dal match vinto in trasferta sul campo dell’Heidenheim. Però, prima dell’affermazione esterna nell’ultimo turno, i padroni di casa non vincevano dal 26 gennaio. Quindi diciamo che si spera che la crisi – che ha portato anche all’eliminazione dalla coppa – possa essere messa alle spalle. Il Francoforte, è evidente anche per la classifica che vi abbiamo descritto, gioca anche per il doppio risultato e quindi potrebbe anche decidere ad un certo punto, guardando l’andamento della partita, quasi di “accomodarsi”. Ma in questi anni abbiamo capito, e visto molto spesso, che in Germania di calcoli se ne fanno sempre pochi. E quindi l’obiettivo dei padroni di casa diventa quello di chiudere i conti intanto per la Conference, e poi chissà, magari guardare davanti e sperare di raggiungere l’Europa League.

Insomma, ci si aspetta senza dubbio un match con molte reti. E anche con una vittoria del Francoforte. Sì, siamo convinti di questo.

Come vedere Eintracht Francoforte-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Hoffenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Troppo ghiotta l’occasione per i padroni di casa. Riuscire a vincere questa partita significherebbe mettere al sicuro un posto europeo per la prossima stagione. Hoffenheim in forma, senza dubbio, ma pagherà la gara in trasferta. Match da almeno una rete per squadra. Scoppiettante e vibrante. Da almeno tre reti complessive e forse anche qualcosa in più.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Hoffenheim

EINTRAHCT FRANCOFORTE (4-4-2): Trapp; Buta, Koch, Pacho, Max; Knauff, Tuta, Dina Ebimbe, Nkounkou; Chaibi, Marmoush.

HOFFENHEIM (3-4-3): Baumann; Kabak, Grillitsh, Brooks; Kaderabek, Stach, Tohumcu, Nsoki; Bebou, Weghorst, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1