Formula Uno, GP Arabia Saudita: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, dopo le qualifiche di ieri si corre oggi il secondo Gran Premio della stagione. Dove vederlo in tv, streaming e il pronostico. Al posto di Sainz c’è Bearman

Sicuramente la notizia più importante e una e partiamo da quella: sulla Ferrari, nella gara di oggi, non ci sarà Sainz ma il 18enne britannico Oliver Bearman. Lo spagnolo è stato operato di appendicite ieri e quindi probabilmente tornerà in Australia. Tutto ok l’intervento, adesso solo riposo e recupero. Non ha fatto poi così male il giovane ferrarista, ovviamente alla sua prima esperienza nella serie regina. Con un sorriso incredibile – e crediamo con altrettanta emozione – è sceso in pista e si è preso la posizione numero 11, commettendo qualche errore di inesperienza ma accolto anche da un applauso dai meccanici ai box. Fuori per 36millesimi. Vabbè.

Tornando alle qualifiche di ieri Max Verstappen ha spaccato il record della pista di Jeddah: miglior tempo storico per il pilota olandese della Red Bull che ovviamente partirà dalla prima posizione. Ha fatto benissimo Leclerc, che all’ultimo colpo disponibile ha superato Perez – che era stato il poleman nelle ultime due edizioni – chiudendo la prima fila. Poi il messicano e Alonso, che sembrava potesse rimanere davanti. Ma quello che ha fatto il campione del Mondo in carica va oltre ogni logica. E magari i problemi interni alla sua scuderia lo stanno facendo così arrabbiare da mettere in mostra qualora ce ne fosse bisogno, tutto quello che è il suo potenziale. Davvero incredibile. Per tutto questo che vi abbiamo raccontato, il pronostico per la gara che potrete leggere sotto, è ovviamente e ci pare abbastanza scontato.

Formula Uno, dove vedere il Gp dell’Arabia Saudita

La seconda gara del Mondiale di Formula Uno è in programma oggi, sabato 9 marzo. Lo spegnimento dei semafori rossi è previsto alle 18:00. La gara si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming la gara si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure tramite il servizio di streaming, appunto, NOW TV. In differita, in chiaro, a partire dalle 20:15, il Gran Premio sarà tramesso sul canale TV8, al tasto 8 del telecomando.

Il pronostico

La seconda gara del Mondiale di Formula Uno dovrebbe coincidere con la seconda vittoria di Max Verstappen. Si spera per la piazza d’onore in una Ferrari che non mostri i problemi ai freni della prima uscita. Magari in questo modo Leclerc potrebbe andare a podio e magari alle spalle del campione del Mondo. In ogni caso è Perez il favorito per il secondo posto.