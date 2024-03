Manchester City-Newcastle, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Newcastle è una partita valida per i quarti di finale di FA Cup e si gioca sabato alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Lo scontro al vertice tra Liverpool e Manchester City una settimana fa è terminato con un pareggio (1-1) ma ha soddisfatto a pieno il palato degli appassionati.

Intensità pazzesca e ritmi forsennati ad Anfield, nonché una miriade di occasioni da una parte e dall’altra. La squadra di Pep Guardiola nel primo tempo sembrava avesse indirizzato il match grazie ad un gol di Stones e poi, ad inizio ripresa, è stata riacciuffata da un rigore di Mac Allister, perdendo così la possibilità di riprendersi la vetta alla classifica. Davanti adesso c’è l’Arsenal – in coabitazione con i Reds – ma Haaland e compagni hanno un solo punto in meno rispetto alle due dirette concorrenti, che sognano entrambe di detronizzare i campioni d’Europa e del mondo in carica, dominatori indiscussi della Premier League da ormai tre stagioni. Bisogna però ricordare che i Cityzens, oltre al campionato, rimangono in corsa su tutti gli altri fronti.

In Champions League sono approdati senza problemi ai quarti dopo un doppio confronto a senso unico con il Copenaghen, ma hanno anche l’opportunità di bissare il successo dello scorso anno in FA Cup, sognando un altro Treble, il secondo consecutivo.

Guardiola senza De Bruyne

Nella coppa nazionale più prestigiosa finora i Cityzens hanno rifilato undici gol complessivi ad Huddersfield e Luton (5 reti di Haaland) e si sono imposti di misura sul Tottenham a Londra.

Nei quarti li attende il Newcastle, che lunedì scorso ha visto allontanarsi l’Europa in seguito alla sconfitta nello scontro diretto con il Chelsea. I Blues hanno prevalso 3-2 a Stamford Bridge, infliggendo il dodicesimo k.o stagionale agli uomini di Eddie Howe, adesso decimi in classifica, a -3 dal settimo posto. Troppo altalenante il rendimento dei Magpies, martoriati dagli infortuni da inizio anno. E l’FA Cup potrebbe diventare un appiglio per dare un senso ad un’annata emozionante – passerà alla storia come quella dell’agognato ritorno in Champions Leagfue – ma che rischia di essere nettamente peggiore della scorsa. Il Newcastle probabilmente dovrà fare a meno di Gordon, infortunatosi contro il Chelsea, ma anche Burn è in dubbio. Ruoterà qualcuno pure Guardiola, preoccupato le condizioni di De Bruyne, alle prese con un problema all’inguine.

Come vedere Manchester City-Newcastle in diretta streaming

Manchester City-Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Quarto incontro stagionale tra queste due squadre. Finora due vittorie dei Cityzens – entrambe in campionato – e una dei Magpies, che lo scorso settembre la spuntarono in League Cup. La squadra di Guardiola, tuttavia, davanti al suo pubblico è abituata a non concedere neppure le briciole – è imbattuta da ben 37 gare – e, nonostante l’assenza pesantissima di De Bruyne, non dovrebbe farsi sorprendere dai bianconeri. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bobb, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Murphy, Isak, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1