Chelsea-Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Newcastle è una partita valida per la ventottesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Difficilmente Chelsea e Newcastle il prossimo anno si cimenteranno in una competizione europea importante ma il rischio, attualmente, è quello di non qualificarsi a nessuna coppa. L’unica accessibile, al momento, sembra essere la Conference League: il Newcastle, decimo, in caso di vittoria a Stamford Bridge scavalcherebbe Wolverhamtpon e Brighton e raggiungerebbe il West Ham in settima posizione, a quota 43 punti, mentre il Chelsea, undicesimo, è ancora più attardato dei Magpies (ma con una partita da recuperare).

Troppo altalenante la squadra di Mauricio Pochettino, che due settimane fa a Wembley contro il Liverpool in finale di League Cup ha perso anche l’occasione di sollevare un trofeo che avrebbe “colorato” l’ennesima stagione grigia e deludente. Dopo la doccia fredda del gol di van Dijk subito ad una manciata di secondi dai calci di rigore, i Blues hanno battuto a fatica il Leeds in FA Cup (3-2) e pareggiato 2-2 con il Brentford in campionato. Nell’ultimo turno di Premier League invece il Newcastle ha fatto la voce grossa, travolgendo 3-0 i Wolves nello scontro diretto del St James’ Park: in gol Isak, Gordon e Livramento. Un successo che mancava da due giornate, nelle quali gli uomini di Eddie Howe avevano racimolato un solo punto (sconfitta pesante in casa dell’Arsenal e pareggio casalingo con il Bournemouth).

È il terzo confronto stagionale

In mezzo anche il turno di FA Cup, superato ai danni del Blackburn ma solamente dopo i calci di rigore. Come per il Chelsea, tuttavia, la continuità quest’anno è una chimera anche per i bianconeri.

Questo è il terzo confronto stagionale tra le due squadre: lo scorso novembre il Newcastle impartì una sonora lezione ai londinese, annichiliti 4-1; i Blues si presero la rivincita soltanto qualche settimana dopo, spuntandola ai calci di rigore nel quarto di finale di League Cup. Pochettino – il tecnico argentino continua ad essere molto criticiato ed al termine della partita con il Brentford il pubblico ha invocato il ritorno di José Mourinho – non avrà né Colwill né Chilwell ed è in forte dubbio anche Gallagher. Tante assenze, come al solito, anche in casa Newcastle: Howe deve rinunciare a Pope, Tonali, Wilson, Targett e Joelinton, ai quali si è aggiunto anche Trippier, che si è fatto male una settimana fa contro il Wolverhampton.

Come vedere Chelsea-Newcastle in diretta tv e in streaming

Chelsea-Newcastle è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Come nei precedenti stagionali, i gol non dovrebbero mancare in questo match. Sia Chelsea che Newcastle stanno trovando bucando la porta avversaria con costanza ma allo stesso tempo non sono solidissimi in fase di non possesso. I Blues eviteranno quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Botman, Burn; Willock, Bruno Guimaraes, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1