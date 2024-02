Brentford-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Chelsea è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

In settimana il Chelsea è tornato a vincere e l’ha fatto in FA Cup, battendo 3-2 il Leeds, squadra che milita nel campionato cadetto inglese, e qualificandosi ai quarti di finale della più importante coppa nazionale (affronterà il Leicester di Enzo Maresca a metà marzo). I Blues non hanno particolarmente brillato ed hanno avuto la meglio solamente allo scadere, grazie ad una rete di Gallagher, evitando così il fastidioso replay, vale a dire la ripetizione della partita.

Gli uomini di Mauricio Pochettino, dopo aver perso la finalissima di League Cup domenica scorsa a Wembley con il Liverpool – gol decisivo di van Dijk poco prima dei calci di rigore – puntano dunque tutto sull’altra coppa. In campionato, infatti, le cose continuano a non andare benissimo. Al momento i londinesi sono solo undicesimi in classifica, molto lontani anche dal sesto posto. L’unico raggiungibile, al momento, sembrerebbe il settimo – il Brighton ha quattro punti in più ma anche una partita in più – che a fine stagione quasi certamente metterà in palio un posto per la prossima Conference League. Altrimenti, l’unico modo per non restare fuori da tutto per il secondo anno consecutivo sarebbe quello di arrivare a sollevare la FA Cup.

Brentford, Toney non basta

Non è nelle condizioni di fare calcoli il tecnico argentino, fortemente criticato per l’atteggiamento fin troppo passivo della sua squadra nei supplementari con i Reds, come se l’unico obiettivo del Chelsea fossero i rigori.

In questo turno i Blues si sposteranno di qualche chilometro più a nord per affrontare il Brentford in uno dei tanti derby della capitale inglese. I gol del rientrante Toney per ora non bastano: la squadra di Thomas Frank, complice un calendario durissimo, ha perso cinque delle ultime sei partite, scivolando al sedicesimo posto, a +5 sulla terzultima, il Luton Town (che ha pure una gara da recuperare).

Come vedere Brentford-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brentford e Chelsea, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Brentford sta subendo troppi gol (9 nelle ultime tre giornate) anche a causa delle pesanti assenze in difesa, una su tutte quella di Pinnock. Il Chelsea ormai lo conosciamo bene, è una squadra imprevedibile, ma contro la fragile retroguardia delle Bees non dovrebbe avere problemi a trovare la via del gol: Blues leggermente favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brentford-Chelsea

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Ajer, Collins; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Wissa, Toney.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Mudryk; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2