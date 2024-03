Lazio-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Udinese è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Non è un momento particolarmente positivo per la Lazio, reduce da ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Martedì scorso i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno visto terminare la loro avventura in Champions League: il Bayern Monaco è riuscito a completare la rimonta all’Allianz Arena – all’andata a Roma aveva perso 1-0 – ed in Baviera Immobile e compagni dopo aver resistito per quasi un tempo sono poi crollati sotto i colpi della squadra di Thomas Tuchel (3-0) in una partita in cui il divario tecnico tra le due squadre è emerso tutto.

È una Lazio che sta facendo fatica anche in campionato: la sfida con il Milan della scorsa settimana è stata una vera e propria corrida, con la squadra di Sarri che ha chiuso addirittura in otto uomini (espulsi Pellegrini, Marusic e Guendouzi) e subito il gol dei rossoneri a due minuti dalla fine (0-1). Al di là delle polemiche roventi per l’arbitraggio di Di Bello, Sarri deve interrogarsi su un gioco che partita dopo partita latita sempre di più: la sua Lazio non brilla e, soprattutto, è calata dal punto di vista offensivo (solo un gol negli ultimi 270 minuti). Decimati dalle assenze, i capitolini non possono sbagliare il posticipo con l’Udinese, probabilmente una delle ultime possibilità per rientrare in corsa per il quarto posto: dal Bologna in giù, infatti, le cinque squadre che precedono la Lazio in classifica in questo fine settimana non hanno vinto ed in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero quanto meno la Fiorentina all’ottavo posto a quota 43 punti, a -8 dalla quarta piazza.

Delicata anche la situazione dei friulani, che nel nuovo anno hanno battuto solo la Juventus e che sette giorni fa non sono andati oltre un pareggio (1-1) con il fanalino di coda Salernitana. Il tecnico Gabriele Cioffi si gioca parecchio, con i suoi che adesso sono precipitati al quartultimo posto, a pari punti con il Frosinone.

Lazio-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri non siederà in panchina: anche lui è squalificato insieme ai sopracitati Guendouzi, Pellegrini e Marusic. In difesa prenderà posto Hysaj, mentre toccherà a Vecino prendere il posto del capelluto francese a centrocampo, accanto a Cataldi e Luis Alberto. Davanti, ai lati di Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni.

Due squalificati anche in casa Udinese, si tratta di Ebosele e Walace. Pereyra e Zemura vanno in panchina, con Cioffi che darà fiducia a Payero e Kamara nel centrocampo a cinque. Davanti Thauvin alle spalle di Lucca.

Come vedere Lazio-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Udinese, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due vittorie della Lazio negli ultimi due precedenti, con i friulani che non battono i biancocelesti da novembre 2020. I biancocelesti, nonostante le assenze per squalifica, dovrebbero riuscire a mettere fine alla mini-serie negativa approfittando del momento difficile che stanno attraversando i bianconeri, le cui uniche vittorie in trasferta sono però arrivate (curiosamente) contro Milan e Juventus. Ci sono buone possibilità che vadano a segno entrambe come all’andata, quando finì 2-1.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1